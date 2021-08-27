ما هو طعم البيتزا من آلة البيع في إيطاليا؟

تعرّف إلى سر صناعة البيتزا من ستانلي توتشي

البيتزا المقلية في نابولي.. وصفة مبتكرة لمكافحة دمار الأفران في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما اشتهرت روما بآثارها القديمة، التي يزورها الناس من مختلف البلاد، لكنها أيضًا اشتهرت ببعض من أفضل البيتزا في العالم.

مقارنةً بالنوع النابوليتاني الأصلي، فإن البيتزا الرومانية هي أرق وأكثر هشاشة ومقرمشة، لأنها تُخبز لفترة أطول قليلاً.

وتحظى مطاعم البيتزا في تراستيفيري، وسط روما، بالإشادة باعتبارها من أفضل الأماكن في العالم لتجربة هذا الطبق.

ولكن، يوجد الآن نوعًا آخرًا من البيتزا الرومانية، وهي تلك التي تخرج من آلة البيع.

Credit: Andrew Medichini/AP

ويمكنك أن تحصل على أحدث بيتزا في روما من "السيد Go"، وهي آلة بيع تقوم بضخ أربعة أنواع من البيتزا في أي وقت تريده.

وتعد هذه الآلة من بنات أفكار رجل الأعمال ماسيمو بوكولو، وهو من صقلية ويعيش في روما.

ويقول بوكولو: "كانت هناك فجوة في السوق.. رغم أن روما مدينة مهمة، إلا أنه لم يكن هناك أي شيء متوفر خلال الليل.. لم نرغب أبدًا في التنافس مع مطعم بيتزا كلاسيكي".

ويعترف بدوره أن هذه ليست كالبيتزا الحقيقية التي تُلقى باليد وتُحرق في فرن يعمل بالحطب.. إذًا، ما هو مذاقها بالضبط؟

ذهبت CNN Travel لمعرفة ذلك.

Credit: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

يقع "السيد Go" في منطقة سكنية في روما، على بعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة من الكولوسيوم أو البانتيون.

تعرف المنطقة باسم بيازا بولونيا، وهي تقع بالقرب من المستشفى ومنطقة الطلاب، حيث تكون عادة مليئة بالأشخاص الذين يسهرون طوال الليل.

ويقول بوكولو إنه جاب روما بحثًا عن مكان مناسب.

توجد الآلة قبالة مفترق طرق مزدحم، حيث تجلس في ممرها الصغير مع موسيقى البوب، لخلق تجربة متكاملة.

ويتم تنظيف الآلة بانتظام، بحسب قول بوكولو، حيث تُفكك بالكامل كل يومين أو ثلاثة أيام، ويتم تنظيفها وتطهيرها جيدًا لمقاومة وباء كوفيد-19.

وهناك أيضًا تعليمات وملاحظات إيطالية وإنجليزية تشرح العملية وتوضح ما الذي تبحث عنه.

Credit: Andrew Medichini/AP

وبداية، يتم صنع البيتزا حقًا من الصفر، حيث يقوم "السيد Go" بتدوير الدقيق والماء معًا (تحتوي الآلة على ما يكفي لصنع 100 بيتزا)، ويضغط عليها في قرص، ثم يضع الإضافات عليها، كل ذلك أمام عينيك.

يقول بوكولو إن هذه عملية معقدة، حيث قام بتعديل نسبة الدقيق إلى الماء في الماكينة، بعد ملاحظات العملاء بأن العجين كان طريًا جدًا. (يحب الرومان البيتزا الهشة، على عكس النابوليتانيين، الذين يفضلونها أكثر ليونة).

Credit: Julia Buckley/CNN

ويعتبر البعض أن هذه البيتزا قد تكون باهظة الثمن، حيث يمكن الحصول عليها مقابل 7 دولارات أو أقل. وكان من الممكن الحصول على بيتزا مارجريتا على الحطب في تراستيفيري. ليس ذلك فحسب، وإنما يتم أيضًا تحضيرها بثلاث دقائق.

Credit: Julia Buckley/CNN

وأوضح بوكولو: "سيكون من الجنون القول إن آلة يمكن أن تصنع بيتزا حقيقية في ثلاث دقائق.. لقد تلقيت الكثير من الانتقادات، لكنني لم أقل أبدًا أن الجميع سيحبونها".

وأضاف: "كانت الفكرة هي إنشاء شيء لم يكن موجودًا: البيتزا في الليل. يمكن أن تتحسن المنتجات، ويمكننا تغييرها أو تغيير الماكينة، ولكنها تلبي الحاجة".