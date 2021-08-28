6 بلدان توصي مراكز السيطرة على الأمراض بتجنب السفر إليها.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ست وجهات جديدة، بينها لبنان والمغرب، إلى قائمة "عدم السفر" مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم.

ويجب تجنب السفر إلى الدول التي تحمل إشعار المستوى الرابع: "كوفيد-19 مرتفع للغاية"، وفقًا لإرشادات السفر المعدلة بانتظام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وتنصح الوكالة الأمريكية بعدم السفر إلا للضرورة بعد تلقى التطعيم بالكامل أولاً.

وفيما يلي قائمة بالوجهات الست المضافة إلى قائمة المستوى الرابع بتاريخ 23 أغسطس/ آب

لبنان

المغرب

جزر البهاما

هايتي

كوسوفو

سينت مارتن

وتتراوح قائمة إشعارات السفر المحدثة الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من المستوى الأول ("منخفض") إلى المستوى الرابع ("مرتفع للغاية").

وتضم الوجهات التي تندرج في فئة "الخطر المرتفع للغاية" أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

بينما تنطبق فئة المستوى الثالث على الوجهات التي تضم ما بين 100 إلى 500 حالة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية.

وتم تصنيف جميع الوجهات الست المضافة حديثًا إلى المستوى الرابع مسبقًا في "المستوى الثالث: "كوفيد-19 مرتفع".

وفي أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي ضرب جنوب غرب هايتي في 14 أغسطس/ آب، ذكّر رئيس وزراء البلاد المواطنين بضرورة إدراك مخاطر كوفيد-19 أثناء جهود التعافي.

وجهات جديدة تضاف إلى "المستوى الثالث"

وانتقلت عشر وجهات أخرى، الاثنين، إلى فئة "المستوى الثالث: خطر كوفيد-19 مرتفع"، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبروناي، وليختنشتاين من المستوى الأول، بالإضافة إلى بلغاريا وصربيا من المستوى الثاني، وباراجواي من المستوى الرابع.

بينما تغير تقييم كل من غرينلاند وجزيرة غيرنزي من "مستوى غير معروف".

وتحث إرشادات مراكز مكافحة الأمراض المسافرين غير الملقحين على تجنب السفر غير الضروري إلى الدول على قائمة المستوى الثالث.

وفي إرشادات السفر الأوسع نطاقًا، توصي مراكز مكافحة الأمراض بعدم السفر الدولي إلا بعد تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 بالكامل.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض أن "المسافرين الملقحين بالكامل هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 ونقله، ومع ذلك، فإن السفر الدولي يشكل مخاطر إضافية، وحتى المسافرين الذين تلقوا التطعيم بالكامل قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض متحورات كوفيد-19 وربما نقلها".