أوروبا تنفتح مرة أخرى للسياحة.. ما هي معايير بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع أن يوصي الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الدول الأعضاء بإعادة قيود السفر المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"، ووقف السفر غير الضروري من الولايات المتحدة وخمس دول أخرى، وفقًا لتقارير متعددة.

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا مثل الحجر الصحي، ومتطلبات الفحص للمسافرين غير الملقحين من تلك الدول.

وأوضح أحدهما لوكالة "رويترز" أن الدول الأخرى التي سيتم إزالتها من قائمة السفر الآمن ستكون لبنان، وإسرائيل، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو.

وأشارت المصادر بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" إلى أن قرار تجديد قيود السفر في الاتحاد الأوروبي، سيصبح نهائيًا الاثنين في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوصى المجلس الأوروبي، الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي، بأن ترفع الكتلة القيود المفروضة على السفر غير الضروري من 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، في يونيو/ حزيران الماضي.

وارتفعت إصابات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ينتشر متحور "دلتا" شديد العدوى بين الأمريكيين غير الملقحين، كما وصلت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بين الأطفال إلى مستويات لم نشهدها منذ الشتاء.

ومن جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في حكومة الولايات المتحدة: "ما يحدث الآن لا يمكن التنبؤ به تمامًا، ولكن يمكن الوقاية منه تمامًا. وأنت تعلم أننا نعلم أن لدينا ما يكفي من اللقاحات لتغيير هذا الوضع"، مضيفًا "يمكننا تغيير هذا الأمر ويمكننا القيام بذلك بكفاءة وسرعة إذا تم تطعيم هؤلاء الأشخاص".

وعلى الصعيد الوطني في أمريكا، تلقت نسبة 52.1% من السكان التطعيم بشكل كامل اعتبارًا من يوم السبت، وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.