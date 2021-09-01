تشكيل صخري قديم يبرز بعمق صحراء المغرب..ما حقيقته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط فج صخري عميق وبين سلسلة من الجبال ذات الطبيعة الصخرية، تقع واحة أمتضي في جنوب المغرب.

وتجمع قرية أمتضي بين الطبيعة الفاتنة والمآثر التاريخية ذات القيمة التراثية الكبيرة، ولكنها لا تزال مجهولة من قبل الكثيرين.

Credit: @mounir_discover

وخلال زيارته الأخيرة إلى قرية أمتضي، حيث تقطن جدته، وثقت عدسة المصور والمغامر المغربي منير الزكماني أهم معالم واحة أمتضي.

ورغم أن المعلم يبدو كتشكيل صخري، إلا أنه في الحقيقة عبارة عن مجموعة من الحصون التي تقع في أعالي التلال. وكانت تُستخدم بمثابة مخازن جماعية لحماية الممتلكات الثمينة الخاصة بالسكان.

مخزن "ندعيسى"، الذي يعد أقدم نظام بنكي في العالم، حيث كان يخزن السكان قديماً ممتلكاتهم مثل الأموال والمجوهرات Credit: @mounir_discover

ويشرح الزكماني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن القرية تتميز بمخازن جماعية، والتي تُعد أقدم نظام بنكي في العالم طوره الأمازيغ، حيث كانت مخصصة لتخزين وحماية ممتلكات السكان الذين يعيشون في الواحة، تحت حراسة أحد أمناء القبيلة المشهود له بالأمانة.

Credit: @mounir_discover

ويشير الزكماني إلى أن هذه المخازن تُعد واحدة من أكثر الميزات الرائعة في أمتضي، ما يجعلها مختلفة عن مستوطنات الواحات الأخرى، إذ أنها تقع في أعالي التلال، حيث لا يمكن أن يصل اللصوص إليها.

تتميز قرية أمتضي بالمياه المتدفقة على شكل الشلالات Credit: @mounir_discover

ورغم من أن هذه المخازن لم تعد قيد الاستخدام، إلا أنها في الماضي كانت ذات قيمة كبيرة، إذ أدت دورًا في حماية السكان من الغزاة الطامعين في نهب خيراتهم.

وتُسقى الواحة بمياه جارية تنبع من عين، والتي تُعد مصدر الحياة بالمنطقة، والتي لا تتأثر خلال مواسم الجفاف، بحسب ما قاله المصور المغربي.

Credit: @mounir_discover

وتشكل المياه المنسابة من هذه العين أجمل المناظر الطبيعية بالمنطقة، إذ تتخذ شكل شلالات مبهرة أو شكل أحواض مائية طبيعية تسيل فيها المياه بهدوء جذاب.

وتحيط بالقرية سلسلة من الجبال ذات الطبيعة الصخرية الخالصة، مكونة أشكالا ومناظر طبيعية جذابة، تتخلل بعضها مغارات قديمة وأشكال جيولوجية متنوعة شكلتها المياه والصخور التربة مع مرور الزمان.

Credit: @mounir_discover

وبمجرد الوصول إلى القرية، فإن المنظر وحده يستحق الزيارة.

ولفت المصور إلى أنه اختار توثيق القرية وقت غروب الشمس، وكان يصعد إلى أعلى التلال ليوثق مشهد منازل القرية وسط الطبيعة الصخرية.

يبدو مشهد منازل القرية من الأعلى وكأنها لوحة مرسومة، على حد تعبير المصور Credit: @mounir_discover

وحاول المصور خلال عملية التوثيق أن يبرز جميع المقومات التي تميز هذه القرية الفريدة من نوعها في المغرب من المجرى المائي في الوادي إلى التشكيلات الصخرية المتنوعة، والمخازن الجماعية، بالإضافة إلى مشهد منازل القرية التي تبدو وكأنها لوحة مرسومة من أعلى.

وينصح المغامر المغربي بزيارة قرية أمتضي لاكتشاف طبيعتها الفريدة، مشيرًا إلى أنه يفضل تجنب الزيارة خلال فصل الصيف بسبب طبيعة الطقس الحار.