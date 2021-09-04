شركة طيران أمريكية تكافئ موظفيها الملقحين ضد كورونا

"سياح اللقاحات" من أمريكا اللاتينية ينفقون آلاف الدولارات لتلقي لقاح كورونا في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدم خطوط آلاسكا الجوية حافزًا بقيمة 200 دولار لموظفيها الذين يمكنهم إثبات أنهم قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19.

وفي بيان على الإنترنت نُشر هذا الأسبوع، أعلنت شركة طيران أمريكية ومقرها سياتل أنها ستكافئ الموظفين الذين يقدمون إثباتًا بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعلاوة في محاولة لتشجيع المزيد منهم للحصول على التطعيم.

كما اتخذت شركة الطيران قرارًا بوضع حد لـ "مدفوعات كوفيد الخاصة" للموظفين غير الملقحين لأي غيابات ناتجة عن التعرض للفيروس أو العدوى.

كما سيُطلب من أولئك الذين لم يتلقو التطعيم حضور "برنامج تعليم اللقاح"، بينما سيتم تقديم "بروتوكول الفحص" باعتباره "طبقة أخرى من الأمان".

وفي الوقت ذاته، قالت شركة الطيران إن أي موظف جديد ينضم إلى خطوط آلاسكا الجوية وفرعها "هورايزون إير" يجب أن يتلقى التطعيم بالكامل قبل إحضاره على متن الطائرة.

وتلقى حوالي 75% من موظفي شركة الطيران البالغ عددهم 20 ألفًا التطعيم بالفعل، وفقًا لخطوط آلاسكا الجوية، التي أدركت أن لديها "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" عندما يتعلق الأمر بزيادة معدلات التطعيم بين الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت الخطوط الجوية المتحدة أول شركة طيران أمريكية كبرى تنفذ تفويضًا بالتطعيم الشهر الماضي.

وقالت شركة الطيران في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين: "نعلم أن بعضكم لن يوافق على هذا القرار لطلب اللقاح لجميع موظفي المتحدة، ولكننا لا نتحمل مسؤولية أكبر تجاهك وتجاه زملائك من ضمان سلامتك أثناء العمل، والحقائق واضحة تمامًا: الجميع أكثر أمانًا عندما يتلقى الجميع التطعيم".

وأكدت كل من خطوط ساوث ويست الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، وخطوط دلتا الجوية أنها لن تفرض التطعيم على الموظفين.