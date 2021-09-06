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بالسعودية.. تحطيم رقم قياسي ببيع أغلى صقر "جير" في العالم مقابل نصف مليون دولار تقريبا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الليلة الأخيرة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية بيع أغلى صقر "جير" في العالم مقابل 1,750,000 ريال (466،667 دولار)، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.

وكان صقر "جير"، الأغلى في العالم، وهو من نوع قرموشة جير (ألترا وايت) من مزرعة "باسيفيك نورث ويست" الأمريكية.

وبلغ عرضه وطوله 16.50 بوصة (42 سنتيمترًا تقريباً)، بينما بلغ وزنه 980 غراماً.

بالسعودية.. تحطيم رقم قياسي ببيع أغلى صقر "جير" في العالم مقابل نصف مليون دولار
شهدت الليلة الأخيرة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية بيع أغلى صقر "جير" في العالم. Credit: https://www.spa.gov.sa/

وكان الصقر معروضاً لأول مرة في المزاد، وكانت المنافسة علىيه مثيرة وسط تفاعل وحماس كبير من قبل الحضور.

وشهدت الليلة الثانية في المزاد بيع صقر "حر من حر" من مزرعة العرادي السعودية مقابل 270 ألف ريال (72 ألف دولار تقريباً)، ثم أتى صقر "جير بيور" (سوبر وايت) من مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية ليحطم رقم العرادي في الليلة الثامنة للحدث، إذ أنه بيع مقابل 350 ألف ريال (93 ألف دولار تقريباً).

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وحافظ الطائر على لقب الصقر الأغلى في المزاد حتى الليلة الأخيرة التي جاء فيها الصقر الأمريكي "ألترا وايت" ليحطّم جميع الأرقام.

ونظم نادي الصقور السعودي المزاد على مدار شهر بمقره شمال الرياض، بحسب ما ذكرته "واس".

وخلال الفترة من 5 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول، شهد الحدث مشاركة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، واشتمل المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة.

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