دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبرز جناح سلطنة عُمان في منطقة التنقل بموقع إكسبو 2020 دبي، إذ يسرد حكاية البلاد على مر التاريخ، بتصميمه المستوحى من شجرة اللبان، والتي أسهمت بدور رائد في تعزيز التجارة العمانية في حضارات العالم القديم.

وقال مفوض عام سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي، محسن بن خميس البلوشي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن جناح سلطنة عُمان، الذي يحمل شعار "فرص عبر الزمن"، ينفرد بتصميمه المعماري المستوحى من شجرة اللبان، وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العماني، مؤكدًا أن الجناح العُماني يدور حول هذا الشجرة العريقة.

Credit: OMANEXPO2020

وأوضح البلوشي أن شجرة اللبان تُعد إحدى أيقونات الطبيعة في سلطنة عُمان، كما أنها تجسد منتجًا تواصلت سلطنة عُمان من خلاله مع شعوب وحضارات العالم عبر التاريخ، مشيرًا إلى أنها تتوافق بشكل كبير مع عنوان إكسبو 2020 دبي، وهو "تواصل العقول وصنع المستقبل"، فضلاً عن موضوعاته الفرعية الثلاثة أي التنقل، والفرص، والاستدامة.

أما عن تجربة الزائر، فأشار البلوشي إلى أن الجناح "سينقل الزائر في رحلة ممتعة ومشوقة، وتعليمية وتثقيفية في الوقت ذاته"، مضيفًا أن هذه الرحلة تأخذ الزائر عبر ثلاث حقب زمنية من التاريخ، ثم الحاضر، ومن ثم التطلعات المستقبلية.

وأضاف البلوشي أن هذه الرحلة تستخدم وسائل مرئية، ومسموعة، ومقروءة عن قصة جناح سلطنة عُمان.

Credit: OMANEXPO2020

ولفت البلوشي إلى أن التحضير لمشاركة سلطنة عُمان في حدث إكسبو 2020 دبي بدأ منذ عام 2016، بينما استغرق العمل الفعلي لبناء الجناح العماني، وهو من نوع الأجنحة التي تبنيها الدول المشاركة، نحو ما يزيد عن عامين، وفقًا لما ذكره البلوشي.

أما عن تكلفة الجناح العماني، فمن الناحية التقريبيه بلغت نحو 20 مليون دولار، وهذا المبلغ يشمل فترة تشغيلية لمدة 6 أشهر، والتجهيزات التقنية، والإشراف، والإدارة، فضلًا عن البناء والتجهيز، حسبما ذكره البلوشي.

وتجسد شجرة اللبان تصميم المبنى الرئيسي للجناح، والذي يرتكز على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع المساحات على مستويات مختلفة تحتوي على أقسام العرض الخمسة. أما الواجهات الخارجية للجناح وغلافه الذي يغطي الجزء العلوي من المبنى، فتحاكي وتجسد في تصميمها أغصان شجرة اللبان.

Credit: OMANEXPO2020

وتتكامل فكرة التصميم الخارجي مع أسلوب افتراضي معاصر مع المحتوى الداخلي الذي يتمحور حول ما حظيت به شجرة اللبان عبر التاريخ بحضور هائل، جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم القديم قبل أكثر من 5 آلاف عام، ولأجلها تحركت القوافل التجارية في مسارات مختلفة،

ويجدر بالذكر، أن جناح سلطنة عُمان من تصميم معماريتين عمانيتين، هما رحاب الزكوانية وعلياء البطاشية.

وتسعى سلطنة عُمان من خلال المشاركة في حدث إكسبو دبي 2020 إلى تجسيد الإنجازات الحضارية والإنسانية للبلاد عبر التاريخ، إلى جانب إبراز إنجازات السلطنة الحالية ونهضتها المتجددة وتطلعاتها المستقبلية.

ومن المقرر أن ينطلق حدث إكسبو دبي 2020 في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر لمدة ستة أشهر حتى 31 مارس/ آذار 2022.