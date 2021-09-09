دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف حفل توزيع جوائز الصور بدون طيار لعام 2021 عن بعض المشاهد الفوتوغرافية التي نجحت في تصدر المراكز الأولى ضمن فئات مختلفة.. إليك أبرزها!
وفي بيان يوم الثلاثاء، أعلنت جوائز سيينا، وهي المهرجان الدولي للفنون البصرية الذي ينظم المسابقة، عن فوز النرويجي، تيري كولاس، بالجائزة الكبيرة، بعد التقاطه صورة لآلاف من طيور الأوز بأقدام وردية وهي تحلق فوق أرض ثلجية.
وإلى جانب الصورة المذهلة لكولاس، يتواجد فائزون آخرون من بين عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة في 102 دولة، وفقًا للمنظمين.
وفاز المصور الروسي، سيرجي بوليتاييف، بالفئة الحضرية، بعد التقاطه صورة لدير يقع بالقرب من موسكو، مع وجود محطة ضخمة للطاقة خلفه.
واحتل العماني، قاسم الفارسي، المركز الأول، ضمن فئة الحياة البرية، بصورة لسلحفاة خضراء تستعد للعودة إلى البحر بعد وضع بيضها.
ورصد الأسترالي، فيل دي جلانفيل، اللحظة التي كان يقف فيها راكب الأمواج، أولي هنري، على موجة مخيفة. وبذلك، نجح دي جلانفيل في الفوز بالصورة ضمن فئة الرياضة.
وتصدر المصور الفيتنامي، ترونج فام هوي، فئة الأشخاص، بصورة صياد السمك في غابة مانغروف.
وفاز المصور الأمريكي، مارتن سانشيز، في فئة الطبيعة، بعد رصده لثوران بركاني في أيسلندا.
وفاز المصور الروماني، جورجي بوبا، بفئة التصوير التجريدي، بعد رصده صورًا للممرات المائية في ترانسيلفانيا التي تسممها النفايات الكيميائية بسبب تعدين النحاس والذهب.
وفاز بفئة الزفاف ماتيو أوريجينال من إيطاليا عندما التقط صورة لغروب الشمس في مارينا دي بيزا بإيطاليا.
وستُعرض الصور في معرض يقام بمدينة سيينا الإيطالية، خلال فترة تتراوح بين 23 أكتوبر/ تشرين الأول و5 ديسمبر/ كانون الأول.