دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف حفل توزيع جوائز الصور بدون طيار لعام 2021 عن بعض المشاهد الفوتوغرافية التي نجحت في تصدر المراكز الأولى ضمن فئات مختلفة.. إليك أبرزها!

فاز المصور الروماني، جورجي بوبا، بفئة "التصوير التجريدي"، بعد رصده المجاري المائية في ترانسيلفانيا، وهي ملوثة بمخلفات تعدين النحاس والذهب. Credit: Gheorghe Popa/Drone Awards 2021

وفي بيان يوم الثلاثاء، أعلنت جوائز سيينا، وهي المهرجان الدولي للفنون البصرية الذي ينظم المسابقة، عن فوز النرويجي، تيري كولاس، بالجائزة الكبيرة، بعد التقاطه صورة لآلاف من طيور الأوز بأقدام وردية وهي تحلق فوق أرض ثلجية.

فاز الروسي، سيرجي بوليتاييف، بالفئة الحضرية، بعد التقاطه صورة لدير عمره 500 عام، بالقرب من موسكو، مع وجود محطة للطاقة خلفه. Credit: Sergei Poletaev/Drone Awards 2021

وإلى جانب الصورة المذهلة لكولاس، يتواجد فائزون آخرون من بين عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة في 102 دولة، وفقًا للمنظمين.

حاز الصيني، ووجيانغ تشو، على المركز الثاني في فئة الزفاف، بعد التقاطه صورة لثنائي متزوج حديثًا في حديقة بمقاطعة جيانغسو. Credit: Wujiang Zhu/Drone Awards 2021

وفاز المصور الروسي، سيرجي بوليتاييف، بالفئة الحضرية، بعد التقاطه صورة لدير يقع بالقرب من موسكو، مع وجود محطة ضخمة للطاقة خلفه.

فاز المصور النرويجي، تيري كولاس، بالجائزة الكبيرة، بعد التقاطه صورة لآلاف طيور الأوز بأقدام وردية في بلدة ليفانجر بالنرويج. Credit: Terje Kolaas/Drone Awards 2021

واحتل العماني، قاسم الفارسي، المركز الأول، ضمن فئة الحياة البرية، بصورة لسلحفاة خضراء تستعد للعودة إلى البحر بعد وضع بيضها.

حصل المصور الإسباني، إيغور ألتونا، على المركز الثاني، في فئة الحياة البرية، بعد التقاطه صورة لأسود تتغذى على جاموس في زامبيا. Credit: Igor Altuna/Drone Awards 2021

ورصد الأسترالي، فيل دي جلانفيل، اللحظة التي كان يقف فيها راكب الأمواج، أولي هنري، على موجة مخيفة. وبذلك، نجح دي جلانفيل في الفوز بالصورة ضمن فئة الرياضة.

فاز المصور الأسترالي، فيل دي جلانفيل، بفئة الرياضة، بعد تصويره لراكب أمواج في غرب أستراليا. Credit: Phil De Glanville/Drone Awards 2021

وتصدر المصور الفيتنامي، ترونج فام هوي، فئة الأشخاص، بصورة صياد السمك في غابة مانغروف.

وفاز المصور الأمريكي، مارتن سانشيز، في فئة الطبيعة، بعد رصده لثوران بركاني في أيسلندا.

فاز الفيتنامي، ترونج فام هوي، بفئة الأشخاص، بعد التقاطه صورة لصياد السمك في غابة المانغروف. Credit: Trung Pham Huy/Drone Awards 2021

وفاز المصور الروماني، جورجي بوبا، بفئة التصوير التجريدي، بعد رصده صورًا للممرات المائية في ترانسيلفانيا التي تسممها النفايات الكيميائية بسبب تعدين النحاس والذهب.

احتل الكازاخستاني ألكسندر فلاسيوك المركز الثاني، في فئة الأشخاص، بهذه الصورة لثنائي يرقدان على الجليد في كازاخستان. Credit: Alexandr Vlassyuk/Drone Awards 2021

وفاز بفئة الزفاف ماتيو أوريجينال من إيطاليا عندما التقط صورة لغروب الشمس في مارينا دي بيزا بإيطاليا.

فاز الإيطالي، ماتيو اوريجينال، بفئة الزفاف، بعد التقاطه صورة لغروب الشمس في مارينا دي بيزا، إيطاليا. Credit: Matteo Originale/Drone Awards 2021

وستُعرض الصور في معرض يقام بمدينة سيينا الإيطالية، خلال فترة تتراوح بين 23 أكتوبر/ تشرين الأول و5 ديسمبر/ كانون الأول.