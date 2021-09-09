طيران الإمارات تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن موعد استئناف رحلاتها إلى السعودية، بعد إعلان المملكة، مساء الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إليها من الإمارات العربية المتحدة.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإنه اعتبارًا من السبت المقبل 11 سبتمبر/ أيلول ستبدأ طيران الإمارات تشغيل 24 رحلة أسبوعيًا إلى السعودية، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة.

وأشار البيان إلى أن خدمة الرياض سترتفع إلى رحلتين يوميًا اعتبارًا من 16 سبتمبر/ أيلول، لافتا إلى خطط لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن السعودية الأخرى بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة، بداية من صباح أمس الأربعاء، من كل دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

وكانت السعودية أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، منع سفر مواطنين إلى عدد من الدول دون إذن مسبق، من بينها الإمارات العربية المتحدة.