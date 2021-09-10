"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحلم كثيرون بمشاهدة بعض أكثر الحيوانات البرية شهرة في العالم عن قرب في بيئتهم الطبيعية. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا التقاط صورهم حتى تبقى ذكرى جميلة ومسجلة مدى الحياة.

يعرف كريس فالوز، وهو مصور الحياة البرية، كيف يمكن أن تكون هذه التجربة مبهجة، حيث عاشها مرارًا وتكرارًا.

ومن المحتمل أنك قد شاهدت صوره سابقًا.

Credit: Chris Fallows

كان فالوز، وهو من جنوب أفريقيا، أول من التقط صورة لسمكة قرش بيضاء بالقرب من جزيرة الفقمة، قبالة ساحل كيب تاون، في عام 1996.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت مجموعة أعماله الواسعة في أكثر من 60 فيلمًا وثائقيًا دوليًا وأكثر من 500 منشور.

Credit: Chris Fallows

وبالنسبة إلى فالوز، فهذه الأعمال أكثر من مجرد صور رائعة حين يتعلق الأمر برواية قصة فريدة ومشاركة الشغف مع العالم.

Credit: Chris Fallows

وبصفته ناشطًا متخصصًا في الحفاظ على أسماك القرش، يقوم هو وزوجته بتثقيف الناس حول هذا الحيوان المفترس الذي غالبًا ما يُساء فهمه.

لكن جهوده لا تتوقف عند هذا الحد.. يحارب فالوز من أجل الحياة البرية ويأمل أن يخلق الوعي ويُحدث تغييرًا للعديد من الحيوانات من خلال عدسة كاميرته.

Credit: Chris Fallows

التقت CNN مع فالوز مؤخرًا لمعرفة المزيد عن عمله ومهمته.

Credit: Chris Fallows

CNN: ما هي بعض التحديات والخرافات والمفاهيم الخاطئة حول تصوير الحياة البرية؟

فالوز: تصوير الحياة البرية مهنة ساحرة وممتعة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، فإنها تتطلب قدرًا هائلًا من العمل الشاق. وكلما زاد عمق دراستك لموضوعاتك، كلما زاد ارتباطك بها، وزاد ارتباطك عاطفيًا.

وأعتقد أن أحد أكبر التحديات هو الموازنة بين محاولة الحصول على الصور وعدم التأثر عاطفيًا في الوقت نفسه.

وفي النهاية، أنت تعرض هذه الحيوانات على الناس في جميع أنحاء العالم لرؤيتها وتقديرها، ونأمل أن تصبح سفراء مستقبل الحفظ.

Credit: Chris Fallows

CNN: ما هي النصيحة التي يمكنك مشاركتها مع مصوري الحياة البرية والمصورين بشكل عام؟

فالوز: نصيحتي لأي شاب يبدأ في مهنة التصوير الفوتوغرافي هو أنه من المهم حقًا متابعة شغفك، سواء كان ذلك تصوير الزهور أو الحشرات أو الثعابين أو أسماك القرش. وفي الواقع، التركيز على ما تحبه بسبب شغفك سيغذيك كل صباح، ويشجعك على الاستيقاظ، ويجعلك ترغب في أن تكون هناك.

وبعد ذلك حقًا، اتبع قلبك، واتبع المجال الذي اخترته، وسيأتي النجاح عمومًا.

أعتقد حقًا أننا كمصوري الحياة البرية، لدينا واجب مهم للغاية، وهو عرض هذه الحيوانات ليس فقط لجمالها ولكن أيضًا لتسليط الضوء على التهديد الذي تواجهه.

إنه حقًا شرف لنا أن نكون في الميدان.

Credit: Chris Fallows

CNN: ما هي الخطوة التالية بالنسبة لك؟

فالوز: حسنًا، لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي كمصور للحياة البرية امتدت لحوالي 30 عامًا، منذ اكتشافي الأول لأسماك القرش الطائرة.

لقد قادتني الرحلة إلى نقطة حيث أرغب حقًا في رد الجميل. لذلك، مع عائدات أعمالنا الفنية الرائعة، أريد أنا وزوجتي شراء مساحات كبيرة من الأراضي في جنوب أفريقيا لإعادة تأهيلها وإعادة بنائها كإرث لنا، آملين أن نترك هذا الكوكب بشكل أفضل.