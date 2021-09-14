يعود عمره إلى آلاف السنين..هذا ما ستجده داخل كهف عين هيت في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز المملكة العربية السعودية بامتلاكها ثروة جيولوجية نادرة ومتنوعة ومنها الكهوف، التي تتمتع بمقومات استكشاف رائعة، توفر فضولًا لا ينتهي لدى عشاق المغامرات.

وعلى بعد 30 كيلومترًا جنوب العاصمة الرياض، يقع كهف "عين هيت" أو دحل هيت، الذي يعود عمره إلى آلاف السنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

يبعد موقع كهف "عين هيت" عن الرياض مسافة 30 كليومتراً جنوبًا على الطريق المؤدي إلى محافظة الخرج Credit: Bruno Antunes / @uziproductions

ويُعتبر كهف "عين هيت"، بمثابة معلم سياحي ومتنزه يستقطب عشاق المغامرات والاستكشاف.

والكهف عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري، ويوجد في أسفله عين ماء لا تجف، طوال أيام السنة.

مدخل الكهف على شكل عين ضخمة عند قاعدة جرف من الحجر الجيري. Credit: Bruno Antunes / @uziproductions

ويشرح المهندس المعماري البرتغالي برونو أنتونيس، الذي يهوى التصوير، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أنه لطالما أراد خوض مغامرة استكشاف كهف "عين هيت" منذ قدومه إلى السعودية عام 2016، إذ يُعد الكهف وجهة مشهورة لدى الأجانب في السعودية، وفقاً لما أوضحه أنتونيس.

يعود عمر كهف عين هيت إلى آلاف السنين Credit: Bruno Antunes / @uziproductions

وكانت الصور العديدة التي شاهدها أنتونيس للكهف، هي ما دفعته لزيارة الموقع أخيرًا في خضم الجائحة.

ويوضح أنتونيس أنه ليس من الصعب الوصول إلى كهف "عين هيت"، الذي يمكن تحديد موقعه بسهولة عبر غرائط "غوغل".

للوصول إلى المكافأة في باطن الكهف، يجب عليك المشي لمسافة 100 متر أسفل منحدر صخري شديد الانحدار. Credit: Bruno Antunes / @uziproductions

ويتخذ مدخل الكهف شكل عين ضخمة عند قاعدة جرف من الحجر الجيري، والتي تجسد مشهدًا مثيرًا للدهشة، على حد تعبير أنتونيس.

وينحدر الكهف لحوالي 100 متر إلى غرفة كبيرة مليئة غالبًا بالمياه الصافية الزمردية اللون، وتتميز البحيرة تحت الأرض بألوانها الخلابة بفضل الضوء الذي يمر إلى الغرفة عبر المدخل الواسع للكهف.

يعد موقع عين هيت داخل الكهف مورد مياه منذ القدم Credit: Bruno Antunes / @uziproductions

ومن أجل الوصول إلى المكافأة في باطن الكهف، كافح أنتونيس من خلال سيره لمسافة 100 متر أسفل منحدر صخري شديد الانحدار.

الكهف عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري Credit: Bruno Antunes / @uziproductions

وفور وصوله إلى باطن الكهف، وجد أنتونيس عين المياه، التي كانت بمثابة مفاجأة بالنسبة له.

وبسبب ظروف الإضاءة، واجه أنتونيس صعوبة في التوثيق بسبب التباين بين الأضواء والظلال.

وفي ظروف الإضاءة المناسبة، قد يكون من الصعب تمييز الكهف عن انعكاسه في البحيرة.

وتتمثل أهمية موقع كهف هيت في كونه بمثابة معلم طبيعي بارز بالنسبة إلى أنتونيس، الذي أشار إلى أن التواجد داخل الكهف يجعلك تشعر بصغر حجمك.