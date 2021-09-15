دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بقرونها الطويلة التي تشبه الرمح وملامحها الحادة، تُعد حيوانات المها العربي، المصنفة ضمن أنواع الظباء، نوعاً مهدداً بالانقراض.

ولطالما اعتبرها سكان شبه الجزيرة العربية، من الحيوانات الجميلة منذ قرون، كما أنها تحمل أهمية ثقافية كبيرة في منطقة الخليج (شاهد الفيديو أعلاه).

وبالنسبة إلى قطر، تجسد حيوانات المها العربي رمزًا من رموز الأصالة والتراث التي تعكس البيئة الصحراوية للبلاد، وفقًا لموقع "Visit Qatar".

لقطة جوية تُظهر حيوانات المها العربي بإحدى المحميات في قطر Credit: Azzam Almannai/ @azzamalmannai

ويبرز المصور القطري، عزام المناعي، من خلال صوره أهمية حيوانات المها العربي في بلاده.

وقال المناعي لموقع CNN بالعربية إن حيوانات المها العربي، التي يُطلق عليها في قطر اسم "الوضيحي"، تُعد من الحيوانات النادرة التي يتنافس مصورو الحياة البرية على توثيقها.

وأوضح المناعي أن قطر كانت من بين الدول التي سارعت في الحفاظ على حيوانات المها العربي وحمايتها من الانقراض خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بإنشاء محميات طبيعية على أراضيها.

Credit: Azzam Alamanni/@azzamalmannai

وقال المناعي عن أهمية توثيق حيوانات المها العربي في قطر: "كمصور أجمع البيانات المرئية للحياة البرية برصد حيوانات المها ومتابعتها الدورية، ما يساعد على تقصي طبيعة حياتها ومراقبتها"، مضيفًا أن المختصين في الجهات المعنية بالحياة البرية والمحميات الطبيعية، يقومون بتوثيق بيانات تخص حيوانات المها العربي، وذلك لضمان حمايتها.

بقرونها الطويلة وجسمها الأنيق، تحمل حيوانات المها العربي أهمية ثقافية كبيرة في منطقة الخليج Credit: Azzam Alamanni/@azzamalmannai

ويشرح المصور القطري أن توثيق حيوانات المها العربي يتم على مرحلتين، الأولى تتمثل بالمراقبة والرصد، من خلال مراقبتها عن بعد بطريقة سلسة دون إزعاجها، وذلك لشدة خجلها وقوة بصيرتها.

أما المرحلة الثانية من التوثيق، فتتم خلال فترة دراسة طبيعة تحركاتها، بهدف أن يتسنى للمصور تحديد مواقع ومواعيد التصوير بلا مضايقتها.

تتميز حيوانات المها العربي بقرون مستقيمة ذات حلقات Credit: Azzam Alamanni/@azzamalmannai

ولفت المناعي إلى أن حيوانات المها العربي تعيش في العديد من المحميات حول قطر وأهمها محمية المسحبية التي تقع في جنوب قطر، ومحمية راس بروق، وكذلك محمية الشحانية بمنطقة الشحانية.

وعن مواصفات حيوانات المها العربي، أوضح المناعي أنها من الحيوانات التي تتمتع بجمال آخاذ، مضيفًا أن الصور لا تفي بإبراز الجمالية التي تتمتع بها، من قرونها الطويلة ولونها ناصع البياض وملامحها، إلى طبعية حركتها الرشيقة.

وأشار المناعي إلى أن حيوانات المها العربي تُعرف باسم "الوضيحي" نظرًا للونها الأبيض النقي وشدة وضوحها.

ولاقت مخرجات التصوير الخاصة بالمناعي، من الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركها عن حيوانات المها العربي عبر حسابه على موقع "انستغرام"، الكثير من التفاعل على الصعيدين المحلي العالمي، إذ رأى أن منصات التواصل الاجتماعي أتحات فرصة مثالية للمصورين لنشر محتواهم المرئي.

والجدير بالذكر أن حيوانات المها العربي تنتمي إلى فصيلة الوعول متوسطة الحجم، وتتميز بلونها الأبيض ببقع بنية غامقة، أو بقعة سوداء على الأنف والوجنتين، وتتمتع أرجلها وطرف ذيلها أيضاً بلون غامق وفقًا لموقع "طبيعة قطر".