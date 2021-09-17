مصر تبني خط سكة حديد عالي السرعة بقيمة 4.5 مليار دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيتمكن الركاب والبضائع قريبًا من السفر عبر الصحراء المصرية على متن قطار فائق السرعة، للمرة الأولى في البلاد.

وسيقوم خط السكك الحديدية الرئيس عالي السرعة والكهربائي بربط القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة المحيطة بها.

ووقعت شركة سيمنز الألمانية عقدًا مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق (NAT)، في وقت سابق من هذا الشهر لبناء 660 كيلومترًا مبدئيًا من الشبكة المخطط لها، التي يبلغ طولها 1,800 كيلومتر.

تقول شركة Siemens إن الخط الجديد للسكة الحديدية سينقل أكثر من 30 مليون شخص سنويًا وسيزيد سعة الشحن بنسبة 15٪. Credit: Siemens

وسيربط الخط الأول ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمرسى مطروح والإسكندرية على البحر المتوسط. وفقًا للشركة، سيتم تشغيل القسم الأول من هذا الخط في عام 2023.

وتقول شركة سيمنز، التي تشارك المشروع مع "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" وشركة "المقاولون العرب"، إن إجمالي قيمة العقد تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار، كما تصل حصتها إلى حوالي 3 مليارات دولار.

منظر جوي من شهر مارس/ آذار 2020 يعكس التطور المستمر لمشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" الضخم في مصر، على رقعة صحراوية بحجم سنغافورة تقريبًا. Credit: Khaled Desouki/AFP via Getty Images

قناة السويس على سكة حديد

يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة، وقد تضاعف العدد منذ عام 1980.

وبدافع تلبية هذا النمو، يتناسب القطار السريع مع مجموعة أوسع من الإنفاق على البنية التحتية في مصر، بما في ذلك عاصمتها الجديدة على بعد 30 ميلاً شرق القاهرة.

هذه الأبراج الجديدة قيد الإنشاء في العاصمة، والتي يتم بناؤها من الصفر على بعد حوالي 45 كيلومترًا شرق القاهرة. Credit: Ahmed Hasan/AFP via Getty Images

وقال ميشيل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة Siemens Mobility لشبكة CNN: "سيختصر (القطار) أوقات السفر وسيجعل من السكك الحديدية خيارًا أكثر فعالية للسفر.. ففي مصر، يتزايد عدد السكان، وينمو الاقتصاد.. لذلك، سيجذب الكثير من حركة المرور والسؤال هو أي نوع من وسائل النقل سيتم استخدامه للناس والبضائع".

ووفقًا لشركة سيمنز، سينقل الخط أكثر من 30 مليون شخص سنويًا وسيخفض وقت السفر بنسبة تصل إلى 50٪، مع زيادة سعة الشحن أيضًا بنسبة 15٪.

وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، في بيان صحفي إن القطار فائق السرعة سيعزز البنية التحتية للمناطق التي يمر بها ويساعد في تحقيق التمدد العمراني.

ويبقى الأمل في أن الخط سيساعد أيضًا في تعزيز السياحة، وهو قطاع تعتمد عليه البلاد بشكل كبير.

تم الإعلان عن خطط العاصمة الجديدة في عام 2015 وما زالت أعمال البناء جارية منذ ذلك الحين. Credit: Pedro Costa Gomes/AFP via Getty Images

مشروع ضخم

تقول شركة سيمنز،إنها ستوفر التقنيات الأساسية، أي القطارات عالية السرعة وقطارات الركاب والبنية التحتية للسكك الحديدية، بينما ستقوم الهيئة القومية المصرية للأنفاق ببناء الهيكل المدني، مثل الأنفاق والجسور.

وأضافت أنه سيتم توفير 15 ألف فرصة عمل محلية لاستكمال المشروع.

تعكس الصورة أعمال تشييد جارية في محطة ماسبيرو على الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. Credit: Khaled Desouki/AFP via Getty Images

وأشارت شركة سيمنز إلى أن النظام الكهربائي سيخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70٪، مقارنة بالانبعاثات الحالية من السيارات والحافلات.

وأوضح بيتر أن الشركة ستوقع عقودًا لبناء الخطين التاليين في الشبكة لربط منطقة القاهرة الكبرى بأسوان والأقصر عبر الغردقة بسفاجا.