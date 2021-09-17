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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها بصدد تبسيط قوائم السفر المثيرة للجدل وإلغاء اختبارات كوفيد-19 الإلزامية للمسافرين المحصنين العائدين إلى إنجلترا من البلدان المُدرجة في قائمتها الآمنة.

وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، في سلسلة من مشاركاته عبر تويتر، إن قوائم الدول ذات اللون الأحمر والأخضر والعنبر، وهي خاصة بالمسافرين إلى إنجلترا، لن تعد موجودة اعتبارًا من 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبدلًا عن ذلك، ستكون هناك قائمة حمراء "أبسط" للوجهات المحظورة.

وقال شابس إن النظام الجديد سيساعد في "تحقيق التوازن الصحيح لإدارة مخاطر الصحة العامة كأولوية رقم 1".

وأضاف أنه ستُحذف 8 دول من القائمة الحمراء في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، من ضمنها تركيا، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات في المملكة المتحدة، إضافة إلى بنغلاديش، ومصر، وجزر المالديف، وعمان، وباكستان، وسريلانكا، وكينيا.

وقال شابس إن المملكة المتحدة لن تطلب بعد الآن اختبارات ما قبل المغادرة للمسافرين الملقحين بالكامل والقادمين من دول ليست على القائمة الحمراء، اعتبارًا من 4 أكتوبر/ تشرين الثاني.

ووفقًا للبيان الذي نشرته حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة، سيضطر المسافرون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي وإجراء فحص PCR تأكيدي دون أي تكلفة إضافية.

وأوضح شابس أن هذه الإجراءات المحدثة تهدف إلى خفض التكاليف، وهي ممكنة بسبب ارتفاع مستويات التطعيم في البلاد.

وقال شابس، في بيان: "لطالما كانت الصحة العامة في صميم سياستنا للسفر الدولي، ومع تطعيم ما يزيد عن 8 من كل 10 بالغين في المملكة المتحدة، أصبح بإمكاننا الآن تقديم هيكل محدث متناسب يعكس المشهد الجديد".

ويقول ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "خلال فترة الوباء، كانت قواعد السفر في المملكة المتحدة متأخرة بخطوتين عن بقية أوروبا.. تأثر قطاع السياحة في المملكة المتحدة مع فقدان عدد لا يحصى من الوظائف".

وأضاف: "في حين أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، فلا يوجد سبب لتأخير إلغاء فحص PCR المهدر والمكلف بشكل مثير للسخرية للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل.. إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، فلنبدأ في ذلك".

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة: "تضرر قطاع السفر والسياحة بفعل الوباء وفُقدت 62 مليون وظيفة على مستوى العالم.. وهذه الخطوة لتخفيف القيود وفتح المزيد من الوجهات الرئيسية، ستساعد في استعادة ثقة المستهلك وتحريك المملكة المتحدة مرة أخرى".

وأضافت: "في حين أن هذه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تتبنى الحكومة نظامًا قائمًا على مخاطر الأفراد، وليس الدول.. ويعد وضع دول بأكملها على قوائم حمراء أمر غير منطقي إذا كان بإمكانك الحفاظ على سلامة المملكة المتحدة من خلال التحقق من حالة الفرد والسماح للأشخاص الملقحين بالكامل بالسفر بأمان إلى أي مكان في العالم تقريبًا".