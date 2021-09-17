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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وُصفت بأنها "أكثر تجربة غامرة لمرصد في العالم".. فأين تقع؟

تتميز منصة المراقبة الأحدث في نيويورك بوجود مصعد زجاجي مغلق بالكامل ينتقل إلى أكثر من 1200 قدم، وصناديق زجاجية شفافة، وغرفة مغطاة بالكامل بالمرايا.

ويعد الأخير جزءًا من التركيب الفني الذي تم الإعلان عنه حديثًا "Air"، وصممه الفنان كنزو ديجيتال.

ومن المقرر افتتاح Summit One Vanderbilt في برج One Vanderbilt بمدينة مانهاتن في 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

سيتم افتتاح Summit One Vanderbilt في برج One Vanderbilt بمدينة مانهاتن في 21 أكتوبر/ تشرين الأول. Credit: SL Green

وقال مارك هوليداي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SL Green، وهو صندوق الاستثمار العقاري في مانهاتن الذي يملك البناء، في بيان: "كانت الإثارة المحيطة بـSummit One Vanderbilt غامرة".

وأضاف: "بعد أن تمكنا أخيرًا من تقديم لمحة عن التجربة الفنية المذهلة ومتعددة المستويات والغرف، سيبدأ الناس في فهم مدى اختلاف هذه الوجهة عن أي وجهة أخرى في العالم".

تشمل مناطق الجذب المعروضة مصعدًا زجاجيًا يقطع مسافة 1200 قدم فوق السطح الخارجي للبناء. Credit: SL Green

ويستطيع الزوار ركوب مصعد زجاجي يتحرك صعودًا خارج البناء ويقدم مناظر خلابة، أو خوض تجربة Levitation، وهي مجموعة من الصناديق الشفافة التي تخرج من البرج، وتعلق الضيوف في الهواء على ارتفاع 1063 قدمًا.

ويضيف هوليداي: "نحن متحمسون للترحيب بسكان وزوار نيويورك لتجربة هذه الوجهة الفريدة حقًا في قلب مانهاتن المتصلة بمحطة غراند سنترال".

وقال: "سيرغب الناس في زيارة Summit One Vanderbilt مرارًا وتكرارًا".

وتشكل كل من مناطق الجذب جزءًا من منطقة الترفيه التي تبلغ مساحتها 65 ألف قدم مربع ومنصة المراقبة الواقعة في قمة One Vanderbilt، وهو مشروع بقيمة 3.3 مليار دولار صممته شركة الهندسة المعمارية Kohn Pedersen Fox Associates.

ويصل ارتفاع البناء إلى 1,401 قدمًا، وهو رابع أطول مبنى في مدينة نيويورك.

ويعد الأطول هو One World Trade Centre، الذي يبلغ ارتفاعه 1,776 قدمًا.

تتميز هذه التجربة بوجود تركيب فني مع غرفة مليئة بالمرايا العاكسة. Credit: SL Green

وعندما تم الكشف عن المشروع لأول مرة في مايو/ أيار، قال فريد ديكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NYC & Company، وهي الشركة المنظمة التي تقف وراء الحملة الصيفية "NYC Reawakens" إنه يأمل تعزيز السياحة في المدينة.

وقال ديكسون في بيان: "ستكون مدينة نيويورك مليئة بالطاقة هذا الخريف، وتعد Summit One Vanderbilt إضافة رائعة إلى مناطق الجذب للسكان المحليين والزوار".

ومن المقرر إطلاق تجربة منصة المراقبة بعد أسابيع من إزالة دولاب هواء بارتفاع 30 مترًا، وتم تركيبه مؤقتًا في وسط ميدان التايمز، حيث جذب آلاف الأشخاص يوميًا.

وتم طرح تذاكر تجربة Summit One Vanderbilt للبيع قبل افتتاحها الشهر المقبل، بأسعار تبدأ من 39 دولارًا للبالغين.