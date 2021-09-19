شلال الفصول الأربعة.. "جوهرة مخفية" في ايران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--لطالما كان التصوير بمثابة شغف للمصور الإيراني محسن رزفاني، حيث يستخدم عدسة كاميرته كوسيلة استجابة للطبيعة التي تناديه، ويسلّط الضوء على أبرز المواقع السياحية الموجودة في إيران.

ويُعد شلال لاتون من بين الوجهات التي يُشجع رزفاني، على زيارتها، إذ يُعتبر المكان بحسب موقع "Visit Iran"، أحد أعلى الشلالات في البلاد، ويُقدر ارتفاعه بحوالي 170 مترًا.

ويمكن أن تجد شلال لاتون في أستارا، وهي مدينة حدودية بين إيران وأذربيجان، وتقع في شرق مقاطعة غيلان.

ويُعد الغطاء الغابوي في الحقول المحيطة بشلال لاتون متنوع للغاية.

وتتواجد أنواع مختلفة من الأشجار مثل البرقوق، والسفرجل، والكمثرى، والبندق، والجوز، والمشملة، والتفاح البري. ليس ذلك فحسب، وإنما تتواجد أيضًا أنواع مثيرة من الحيوانات، مثل الذئب، والخنزير، والقنفذ.

ويتميز شلال لاتون باختلاف شكله بناء على الموسم، لأن مستوى المياه يتغير باستمرار جراء الظروف المناخية في كل موسم. وبالتالي، أصبح يتعارف عليه الناس بأنه "شلال الفصول الأربعة"، في شمال غرب إيران.

ويُعد التسلق إلى قمة الشلال من بين التحديات التي قد يواجهها الزائر، خاصة إذا كان الطقس ممطرًا والأرض موحلة جدًا.

وقال رزفاني، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "إنه جميل جدًا، لا يمكن وصفه بالكلمات، وصعود الشلال شيء آخر.. تستطيع رؤية الجبال والبحر والتمتع بالغابة الكبيرة".

ويُذكر أنه تتواجد قلعة فوق الشلال، وهي تُعرف باسم "إسبيناس"، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق تسلق الجبال. وبذلك، لطالما كان شلال لاتون وجهة مثيرة للاهتمام لمعظم السياح ومحبي الطبيعة والمهتمين في تسلق الصخور.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين تفاجأوا ولم يتوقعوا وجود مثل هذه الوجهة السياحية في إيران، إذ أنها بمثابة "جوهرة مخفية"، على حد وصف رزفاني.