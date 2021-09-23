منها الكويت.. الاتحاد الأوروبي يضيف 3 دول جديدة لقائمة السفر الآمن

أوروبا تنفتح مرة أخرى للسياحة.. ما هي معايير بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل توصيات الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، أجرى مجلس الاتحاد الأوروبي تحديثًا لقائمة البلدان والمناطق وغيرها من الكيانات والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع قيود السفر عنها.

وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن تشيلي والكويت ورواندا قد أضيفت إلى القائمة، بينما شُطبت البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا منها.

وبحسب توصية مجلس الاتحاد الأوروبي، ستستمر مراجعة هذه القائمة كل أسبوعين، ويمكن أن يتم تحديثها.

وبناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها، يجب أن ترفع الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبية قيود السفر تدريجيًا على الحدود الخارجية للسكان من البلدان التالية، اعتبارًا من 23 سبتمبر/ أيلول 2021:

كندا

تشيلي

الأردن

الكويت

نيوزيلاندا

دولة قطر

رواندا

المملكة العربية السعودية

سنغافورة

كوريا الجنوبية

أوكرانيا

أوروغواي

الصين ، رهنًا بتأكيد المعاملة بالمثل

ويجب أيضًا رفع قيود السفر تدريجيًا عن المناطق الإدارية الخاصة في الصين وهونغ كونغ وماكاو.

وتحت فئة الكيانات والسلطات الإقليمية غير المعترف بها كدول، ينبغي أيضًا رفع قيود السفر المفروضة على تايوان تدريجيًا.

ويجب اعتبار سكان أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان كمقيمين في الاتحاد الأوروبي لأغراض هذه التوصية.

وحسب ما ذكره البيان، تم تحديث معايير تحديد البلدان الثالثة التي يجب رفع قيود السفر الحالية عنها في 20 مايو/ أيار 2021، وتشمل الوضع الوبائي والاستجابة الإجمالية لكوفيد-19، فضلاً عن موثوقية المعلومات المتاحة ومصادر البيانات.

ويجب أيضًا أن تؤخذ المعاملة بالمثل في الاعتبار على أساس كل حالة على حدة.

وتشارك دول شنغن المرتبطة (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) في هذه التوصية أيضًا.