مفهوم طائرة جديد بمقصورة "تحت الماء".. كيف ذلك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيتمكن ركاب الطائرات الخاصة قريبًا من السفر عبر الهواء و"تحت الماء" في نفس الوقت بفضل مفهوم هذه المقصورة الجديدة والفريدة.

كشفت Lufthansa Technik، وهي شركة متخصصة في إصلاح وصيانة الطائرات، النقاب عن تصميم مقصورة جديدة لطائرة Airbus Corporate Jet ACJ330، التي تسمح لمن على متنها "باكتشاف العالم" أثناء الرحلة.

وتم تصميمها لاستيعاب حوالي 10 إلى 16 راكبًا، والغرض الأساسي منها هو توفير أفضل تجربة للركاب، بحسب الشركة الألمانية.

وبصرف النظر عن العناصر الكلاسيكية الموجودة عادةً في الطائرات الخاصة، مثل غرف النوم والحمامات وحتى المكاتب ومناطق تناول الطعام، يتميز التصميم بنظام عرض يمكنه تغطية الأسقف والجدران الداخلية بأي مشهد يرغبه الناس تقريبًا، بما في ذلك عالم تحت الماء.

وبينما لازالت تسوية التفاصيل الدقيقة مستمرة بشأن مفهوم المقصورة، تم تقديم العروض الأولى للمشترين المحتملين في معرض موناكو لليخوت هذا الأسبوع، الذي يمتد من 22 إلى 25 سبتمبر/ أيلول، وحظي باهتمام كبير من السوق، وفقًا لفريق Lufthansa Technik.

وسيجري الإطلاق النهائي للمقصورة الجديدة في معرض دبي للطيران 2021 في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتقول شركة Lufthansa Technik إن الأمر سيستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرًا لتصميم وإكمال هذا المفهوم المحدد إذا طلب المشتري منهم ذلك مباشرة.

ويأتي المشروع مع استمرار تزايد شعبية الطائرات الخاصة، حيث أبلغت شركة الطيران الخاصة FlyEliteJets ومقرها فلوريدا عن زيادة بنسبة 150٪ في الحجوزات منذ بداية الوباء، وسجلت شركة الطيران العالمية VistaJet زيادة بنسبة 65٪ في الطلب على ساعات الطيران العالمية عبر علاماتها التجارية منذ مارس/ آذار الماضي.

ولا يقتصر الأمر على الرحلات الجوية المستأجرة الخاصة التي تشهد ارتفاعًا شديدًا، بل إن عدد مالكي الطائرات الخاصة في العالم يتزايد بسرعة أيضًا.

وفي الواقع، الطلب قوي جدًا إلى درجة أنه ببساطة لا توجد طائرات كافية متاحة للسوق.

وأشار تقرير شركة كوليبري للطائرات، خلال شهر يوليو/ تموز، إلى أن 4.7٪ فقط من الطائرات الخاصة المملوكة مسبقًا معروضة للبيع حاليًا.