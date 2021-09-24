شاهد..داخل سفينة بـ"رحلة بحرية إلى لا مكان"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الإثارة وعشاق الرحلات البحرية، أصبح لديك شيء تتطلع إليه حاليًا، خاصة بعد أن كشفت شركة السفن السياحية النرويجية عن وسائل الراحة المذهلة على متن سفينتها الأخيرة Norwegian Prima.

ونظرًا إلى أنه من المخطط إبحارها في أغسطس/ آب 2022، أصبحت سفينة Prima النرويجية هي الأكثر طلبًا على الإطلاق.

واجتذبت السفينة حجوزات قياسية عندما تم إطلاقها في مايو/ أيار، وذلك قبل أن تتاح للركاب فرصة التعرف على عروضها.

صورة تعكس مضمار سفنية Prima النرويجية والذي يتألف من 3 طوابق. Credit: From Norwegian Cruise Line

وربما يكون Prima Speedway هو أول وأكبر مضمار لسباق السيارات الصغيرة على الإطلاق بثلاثة مستويات في البحر.

ويمتد المسار حوالي 1،378 قدمًا، أي 420 مترًا، ويتميز بـ 14 منعطفًا حادًا.

ويمكن أن يستوعب المضمار 15 متسابقًا في وقت واحد، مع جزء من المسار يوفر إطلالات مفتوحة على المحيط، حيث تصل سرعة العربات الصغيرة إلى 30 ميلاً في الساعة، أو 50 كيلومترًا في الساعة.

وربما يكون هذا المضمار هو الأكثر طموحًا لخط الرحلات البحرية حتى الآن، لكنه ليس الأول.

وقامت الشركة النرويجية بتركيب أول مسار سيارات للرحلات البحرية في العالم على متن السفينة النرويجية Joy (التي ظهرت لأول مرة في عام 2017)، تليها سفينتي Bliss (2018) وEncore (2019).

صورة تظهر تجربة The Drop للسياح على متن سفينة Prima النرويجية. Credit: From Norwegian Cruise Line

وسيحرص محبو الإثارة أيضًا على تجربة The Drop، التي تُعرف بكونها "أول منزلق جاف في العالم للسقوط الحر".

وأوضح البيان الصحفي: "يشهد الناس أعلى قوة تسارع في أي تجربة مماثلة في صناعة الرحلات البحرية".

ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في إضافة لمسة تنافسية إلى خوض تجربة The Rush للسقوط الحر، حيث يسمح لضيفين بالانزلاق في نفس الوقت.

وتدّعي Prima أنها تحتضن أول مسرح للسفن السياحية في العالم من ثلاثة طوابق، ويمكن تحويله إلى ملهى ليلي على طراز فيغاس، مع قاعة رقص واسعة لرواد النوادي.

وتشمل المرافق الأخرى مجمع ألعاب افتراضي داخلي يُعرف باسم The Galaxy Pavilion.

وسيتم توفير 14 معلمًا سياحيًا، بما في ذلك غرفتي هروب وجناح Topgolf Swing الوحيد، وهو نوع من أجهزة محاكاة الغولف الغامرة في البحر.

صورة أولية للسفينة السياحية التي ستبحر في عام 2022. Credit: From Norwegian Cruise Line

وستشمل السفينة أيضًا ما يعرف بـ The Concourse، وهي حديقة خارجية منحوتة تتألف من أعمال فنية باهظة الثمن.

ويوجد أيضًا اثنين من المسابح اللامتناهية، ويتميز Oceanwalk بجسرين بقاع زجاجي معلق فوق المحيط.

ويبلغ طول السفينة الجديدة 965 قدمًا، وتزن 142500 طنًا، ويمكن أن تستوعب 3215 ضيفًا.

وستقدم السفنية أكبر مجموعة متنوعة من فئات الأجنحة المتوفرة في البحر، التي يصل إجمالي عددها إلى 13 جناحًا.

وتوجد أيضًا منطقة مخصصة للبالغين فقط، تسمى Vibe Beach Club، وتتألف من حانة وحوضي استحمام ساخنان.

وستستغرق رحلة Prima الصيفية الافتتاحية 8 أيام في شمال أوروبا، من أمستردام إلى المضايق النرويجية ومناطق البلطيق. وسوف تبحر السفينة في الغالب حول منطقة البحر الكاريبي في فصل الخريف/ الشتاء.