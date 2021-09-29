شاهد فيديو بتقنية الفاصل الزمني لمعرض إكسبو 2020 من سماء دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر معرض إكسبو دبي 2020 عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو تم تصويره بتقنية الفاصل الجوي يظهر موقع البناء من السماء.

ويبدأ مقطع الفيديو، الذي تصل مدته إلى 41 ثانية، في عرض موقع إكسبو 2020 كمساحة شاسعة في الصحراء وصولًا إلى ما أصبح عليه اليوم.

ثمانية أعوام من العمل والتفاني، ولم تعُد تفصلنا سوى 5 أيام عن الترحيب بالعالم. هذا وقتنا! #إكسبو2020 #دبي #5_أيام_لننطلق Eight years of dedication and now we are only 5 days away to welcoming the world. This is our time! #Expo2020 #Dubai #5DaysToGo https://t.co/RGJMb7ayMk

وفي مقطع الفيديو، يمكن مشاهدة أبرز المعالم الرئيسية في المعرض، الذي سيُقام خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022.

ستكون ساحة الوصل القلب النابض في موقع #إكسبو2020 #دبي، وستوفر تجربة عرض تفاعلية مدهشة للزوار. اعرفوا المزيد على https://t.co/azm7UNvOwC https://t.co/KzN1BOrhUR

ومن بين هذه المعالم، تبرز "ساحة الوصل" التي ستكون "القلب النابض في موقع إكسبو 2020 بدبي، وستوفر تجربة عرض تفاعلية مدهشة للزوار"، بحسب ما أفاده مكتب دبي الإعلامي.

وأضاف البيان أن ساحة الوصل هي "مساحة مفتوحة تجمع بين جمال التصميم وروعته وأحدث التقنيات الابتكارية، تظللها قبة توفر تجربة غامرة وشاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة.. وستكون المركز الرئيسي للموقع الذي تبلغ مساحته 38.4 كيلومتر مربع، وستترك الانطباع الأكبر عن إكسبو 2020 دبي لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن معرض إكسبو الدولي 2020 يدعو الزوار من شتى أقطار العالم للمساهمة في صنع عالم جديد، أثناء استكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير واقعنا وتحدث تأثيرا إيجابيًا هادفًا في الناس وكوكبنا معًا.