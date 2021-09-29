الريفييرا العربية.. جزيرة قطرية بطابع أوروبي ستأخذك إلى عالم آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "قطر دولة صغيرة ولكنها مكان جميل للغاية.. تطورت البلاد بشكل سريع في السنوات الخمس الماضية، لأن بطولة كأس العالم 2022 قادمة عما قريب"، هذا ما قالته صانعة المحتوى الهندية ليتيا ابراهيم، التي افتتحت مع زوجها روبن كورين، قناة عبر يوتيوب منذ حوالي 7 أشهر، تسلط فيها الضوء على بعض أجمل المواقع السياحية بالبلاد.

وتُعد لؤلؤة قطر من بين الوجهات السياحية التي يُنصح بزيارتها حتمًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)!

وبحسب موقع وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة قطر هي عبارة عن جزيرة من صُنع الإنسان تقع على ساحل الخليج الغربي، وتمتاز بيخوت المارينا المصطفة بأسلوب مرسى الشرق الأوسط، وبالأبراج السكنية الشاهقة والفلل والفنادق، إضافة إلى متاجر العلامات التجارية الفاخرة وقاعات العرض.

وتُعتبر لؤلؤة قطر من الوجهات الأكثر جذباً للزوار، حيث أُطلق عليها اسم "الريفييرا العربية" بسبب فخامتها وأناقتها.

ووفقًا لما ذكره موقع لؤلؤة قطر، تم تطوير الجزيرة الإصطناعية على مساحة 4 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة، وتقع على بُعد 350 متراً من منطقة الخليج الغربي في الدوحة.

وتنقسم لؤلؤة قطر إلى 10 مناطق متميزة هندسياً ومستوحاة من أكثر مدن البحر الأبيض المتوسط سحراً.. ما أبرزها؟

القلب النابض لجزيرة اللؤلؤة قطر

تُعتبر مدينة سنترال هي قلب جزيـرة اللؤلؤة-قطـر النابض بالحيـاة ومركزًا للخدمات، وتتميز بمبان منخفضة الارتفاع على الطراز الإسباني.

لقاء سحر البندقية بالأناقة العربية

بألوانها المفعمة بروح البندقية، تم تصميم قناة كارتييه بعناية حول قنوات مائية وساحات للمشاة، كما تقع المنطقة بالقرب من شاطئ البحر.

نمط عيش الريفييرا

تُعد بورتو أرابيا وجهة عصرية بتصميم معماري بحر متوسطي، تعكس روح الريفييرا الفرنسية مـن خلال احتوائها علـى محلات تجارية فـي الهواء الطلق، والمطلة على المرسى الحائز على جائزة عالمية، والذي يُعتبر الأكبر في دولة قطر.

وتُعد لؤلؤة قطر معلماً بارزاً يحتوي على خصائص ذكية ومستدامة، ويقدم مزيجًا متنوعاً من النماذج السكنية، بالإضافة إلى المحلات التجارية، والمطاعم، والمنافذ الترفيهية.

وتنصح ابراهيم بزيارة هذا المكان في فترة تتراوح بين شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وفبراير/ شباط، حتى تستطيع أن تتفادى رطوبة البلاد خلال فصل الصيف.

ونال مقطع الفيديو إعجاب العديد من متابعي ابراهيم، ما شجعهم على زيارة الجزيرة بسبب أجوائها المفعمة بالحيوية.

وبالطبع، ستنسى للحظات أنك في بلد صحراوي، وسيسرح نظرك بين شوارع الجزيرة وعماراتها الأوروبية.