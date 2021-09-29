12 شخصًا شاركوا بحملها لقياس طولها.. أفعى بحجم مذهل تصل إلى أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من عشاق الزواحف، فقريبًا ستتمكن من اختبار تجربة مشاهدة أكبر أفعى معروضة من نوعها في العالم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (شاهد الفيديو أعلاه).

ولكن احذر، فهذه التجربة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة.

وكشف حوض الأحياء المائية "ذا ناشونال اكواريوم"، والذي يقع في أبوظبي ضمن مشروع القناة، عن أنه أصبح موطناً جديداً لأفعى "سوبر سنيك"، وهي أنثى من فصيلة الثعبان الشبكي، وتبلغ من العمر 14 عامًا.

يبلغ طول سوبر سنيك 7 أمتار ويُعتقد أنها أكبر أفعى معروضة من نوعها في العالم. Credit: The National Aquarium

ويُعد الثعبان الشبكي أطول أنواع الثعابين في العالم، إذ يمكن أن يصل طوله إلى خمسة أمتار في البرية، كما وصل أطول نوع من هذه الثعابين إلى 10 أمتار.

وبطولها البالغ 7 أمتار، يُعتقد أن "سوبر سنيك" هي أكبر أفعى معروضة من نوعها في العالم، وفقًا للبيان الرسمي من "ذا ناشونال اكواريوم".

وسيحظى الجمهور قريباً بفرصة رؤية "سوبر سنيك"، والتي يبلغ وزنها 115 كيلوغرامًا، في "ذا ناشونال اكواريوم"، ليس ذلك فحسب، بل سيتمكنوا من اختبار ملمسها الناعم، ومشاهدة أنماطها اللونية المعقدة، والتعرف للمرة الأولى على حجمها المذهل.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، أوضح المدير العام في "ذا ناشونال اكواريوم"، بول هاميلتون، أن أفعى "سوبر سنيك" تعد الإضافة الأبرز إلى منطقة الغابة المغمورة في "ذا ناشونال اكواريوم"، مؤكدًا أن الهدف من إحضارها يتمثل في توفير فرصة لإطلاع الزوار على الأفعى وتثقيفهم حولها.

ويرى هاميلتون أن أفعى "سوبر سنيك" ستصبح أحد أبرز عوامل الجذب في "ذا ناشونال اكواريوم" بأبوظبي.

ويشير هاميلتون إلى الطول المذهل لأفعى "سوبر سنيك"، والذي يزيد عن 7 أمتار، لافتًا إلى أن 12 شخصًا شارك في حملها جنبًا إلى جنب لقياس طولها.

ووُلدت أفعى "سوبر سنيك" في برنامج خاص للإكثار في الأسر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تمت تربيتها كنوع خاص، واعتادت على التواصل مع البشر، لذلك يسهل التعامل معها مقارنة بالحيوانات البرية الأخرى، وفقًا لما ذكره هاميلتون.

يتطلب قياس طول "سوبر سنيك" الكامل 12 شخصًا لحملها Credit: The National Aquarium

وعن كيفية نقلها من لوس أنجلوس، أكد هاميلتون أن الأفعى لا تزال خطيرة، ولكنهم تمكنوا من تهيئتها بحذر لعملية النقل دون أي ضغوط، مضيفًا أن العملية تطلبت إعدادات خاصة من المطار وشركة الطيران للحصول على أقصر مدة طيران ممكنة.

أما عن البيئة التي توفرها "ذا ناشونال اكواريوم" لأفعى "سوبر سنيك"، فيشرح هاميلتون أنهم حاولوا محاكة بيئة الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا، أي موطنها الأصلي.

وبين 10 مناطق مخصصة تحتضن 46 ألف كائن بحري، تعيش "سوبر سنيك" في منطقة الغابة المغمورة، إلى جانب 8،000 كائن من حيوانات الغابات الاستوائية، مثل الببغاوات والقرود.

ويشتمل النظام الغذائي لـ"سوبر سنيك" في "ذا ناشونال اكواريوم" على فرائس صغيرة الحجم مثل البط، والأرانب، والدجاج، والتي تقوم بابتلاعها بالكامل، بحسب ما ذكره هاميلتون.

وفي البرية، تتغذى الأفعى على فرائس كبيرة الحجم، بفضل فكّيها اللذين يتصلان ببعضهما بأربطة عالية المرونة، ما يسمح بتمديدهما لابتلاع الفرائس الكبيرة بالكامل، ثم البقاء لفترة طويلة من الزمن دون طعام.

والجدير بالذكر أن الثعبان الشبكي يتمتع بسمعة مرعبة نظراً لحجمه الكبير وشراسته، كما يُعد أحد الأنواع القليلة من الثعابين القادرة على افتراس البشر.

ومن المقرر أن يفتح حوض الأحياء المائية "ذا ناشونال اكواريوم"، الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أبوابه للزوار قريبًا هذا العام خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما ذكره هاميلتون.