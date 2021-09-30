دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعكس الصور الرومنسية لمغيب الشمس، والأسرّة الحميمة والمريحة، واللقطات اللامتناهية لجمال الطبيعة المدهش، الحرية التي يتوق كلّ منّا إلى عيشها.

وظاهرة الرحالة الذين يقومون برحلات طويلة في شاحنات صغيرة معدّلة (كارافان) قد تمتد لأشهر آخذة بالنمو، وغالبًا ما يوثق هؤلاء أبرز محطات مغامراتهم على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، باستخدام علامة التصنيف #vanlife.

ولكن نمط الحياة الحميمي الظاهر في الصور، لا يكشف عن مشاكل جدّية قد يُواجهها تحديدًا، الأزواج الحديثي العهد. فتَشارُك الأماكن الضيّقة، والابتعاد عن دائرة الأمان الخاصة بكل منهما، تُحتًم على الثنائي التعامل مع الضجر والتحديات اللوجستية يومًا بعد آخر، حتى لا يدفع أحدهما بالآخر إلى الجنون.

وتأتي وفاة غابي بيتيتو البالغة من العمر 22 عامًا، خلال ترحالها مع خطيبها بريان لوندري هذا الصيف لتسلّط الضوء على جوانب "غير مشرقة" من نمط الحياة هذا الذي لا يجد طريقاً له على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت الدلائل أنّ الثنائي مرّ بأوقات عصيبة خلال رحلتهما، سبقت اختفاء بيتيتو.

وبعد العثور على جثة بيتيتو الأحد في ولاية وايومنغ الأمريكية، لم توجّه السلطات الاتهام إلى أحد، في حين تتابع بحثها عن الزوج لوندري، 23 عامًا، الذي اختفى أثره بعد عودته وحيدًا إلى منزل والديه في فلوريدا، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المعالج النفسي في مدينة شيكاغو الأمريكية جون دوفي، الذي تابع أزواجًا اختبروا حياة الكارافان، إنّ العديد منهم يضفون طابعًا رومنسيًا على هذه الرحلات البرية، لكنهم يفشلون في التخطيط مسبقًا لبعض التفاصيل، فينتهي بهم الأمر عالقين في وضع خطر.

وأوضح دوفي أنّ "رحلة كهذه قد تبدو مغامرة مثيرة ستقرّب الزوجان أحدهما من الآخر، وهذا صحيح في غالب الأحيان. لكن الأيام قد تكون طويلة وشاقة، ما قد يثير التوتّر بينهما من وقت إلى آخر، وهذا أمر طبيعي". مشيرًا إلى أنّه "في حال لم تختبر الحياة مع الآخر لوقت طويل نسبيًا، ستشعر بانزعاج، وفي الحالة القصوى، ستصل إلى مستويات خطيرة من عدم الراحة والنزاع".

تَشارك مساحة صغيرة قد تكون له انعكاسات سلبية على الصحة العقلية

وقد عرف نمط حياة الكرافانات "#vanlife" ازدهارًا في السنوات الأخيرة، عززه ما ينشره الرحالة على منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة مقاطع فيديو على "يوتيوب" حول كيفية تحوّل شاحنة صغيرة إلى كارافان، بالإضافة إلى الرغبة بالهروب من التجمّعات خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتابع عدد من الأزواج الذين يجوبون الولايات المتحدة في شاحنات صغيرة التطورات في قضية بيتيتو، إذ قالوا لـCNN إنّ حياة هذا الثنائي بدت مثالية من خلال الصور التي نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقابل هؤلاء الرحالة العديد من الأشخاص الذين يتشاركون معهم أفكارًا متقاربة، ويبنون صداقات في جميع أنحاء البلاد، لكن هذا لا يلغي الشعور بالوحدة الذي يقضّي مضاجعهم بعيدًا عن محيطهم الاجتماعي.

وقال نافود أهمير، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا من منطقة روكي ماونت، في ولاية كارولينا الشمالية، الذي يجوب الولايات الأمريكية بسيارته السوداء من طراز "فورد ترانزيت" 2018 منذ سنة تقريبًا، ويعمل بدوام جزئي إنّ "التأثير السلبي على صحتك العقلية بسبب ابتعادك عن محيطك الاجتماعي ووحدتك لمدة طويلة، لم يأخذ حقه من النقاشات"، مضيفًا أنه فعل يوازن بين التعلّم كيف تكون اجتماعيًا أكثر، وكيف تتعلّق بالناس والأشياء بنسبة أقل".

وأوضح أهمير أن الثنائي مجبر على أن يكون مبتكرًا في كيفية حلّ نزاعاتهما، حين يتواجدان في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن محيطهما الداعم، وحيث لا مكان للهروب بعد التشاجر. لذا يحرص وشريكه على الابتعاد عن بعضهما عندما تستدعي الحاجة. ويعطي مثالًا عن كيف أن "التواصل هو المفتاح، حين يصغي الطرفان لبعضهما البعض عند إدلاء كل منهما بوجهة نظره"، مشيرًا إلى أن على الثنائي الرحالة التحلّي بالصبر، وإيجاد ما يناسب أسلوب حياتهما، إسوة بالزوجين في منزل واحد.

أما فيما يتعلّق بقضيّة بيتيو، فقد أعاد وشريكه ترتيب أولوياتهما للحفاظ على علاقة صحية خلال تجوالهما. مضيفًا أنهما "قاما بقراءة الكثير من الكتب التي تتناول التطوير الذاتي، ويجهدان لتطبيق هذه المعرفة في حياتهما اليومية".

التخطيط... سرّ الرحلات الطويلة

أما كاثرين كولبا، التي تبلغ من العمر 31 عامًا، والمقيمة في مدينة شيكاغو الأمريكية، فقد قامت بالعديد من الرحلات البرية مع صديقها في شاحنة نقل بضائع من طراز "ProMaster"، بعدما قاما باستئجارها، مؤكدة على أهمية التخطيط التفصيلي وانعكاسه على حياة الثنائي في شاحنة الكارافان.

وأوضحت كولبا أنّ الأمر "يتطلّب الكثير من العمل كفريق والتواصل. عليك اتخاذ قرارات مشتركة بشأن برنامج السفر، وغالبًا خلال المسار"، مضيفة أن "السفر كزوجين ممتع، لكن تشارك مساحة أصغر يمكن أن يكون أمرًا صعبًا إذا لم تكن منظمًا".

وفي رحلاتهما الأخيرة - إلى جزر أوتر بانكس في ولاية كارولينا الشمالية الامريكية، الخريف الماضي، وإلى غابة شاوني الوطنية في ولاية إلينوي الأمريكية هذا الصيف، شكّلت التدابير الأمنية مصدر قلق لهما، إذ سافرا مع كلبيهما "كاسبر" و"دايزي"، ويُحظّر عليهما مغادرة مراكز التخييم ليلاً.

وقالت كولبا: "تجمّل وسائل التواصل الاجتماعي الرحلات أكثر مما هي واقعًا. بالتأكيد نمرّ بأوقات صعبة. فإن لم يكن الكارافان مزوّدًا بمرشّة استحمام او مرحاض فسيشكّل ذلك تحديًا، ما يعني أنّ عليك البحث عن موقع للتخييم أو مرحاض عام، بالإضافة إلى أنّ الفوضى تعمّ بسرعة داخل الفان. لذا يتوجب عليك المحافظة على النظام".

أسئلة رئيسة يتوجب على الأزواج طرحها أولاً

ويتطلّب القيام برحلات بريّة طويلة، أسابيع وحتى أشهرًا من التخطيط اللوجستي والمادي. وعلى الأزواج، أيضًا استشارة معالج نفسي أو مدرب حياة، وفقًا لما ذكره الدكتور جون دوفي.

وقال دوفي إنّ "عليهما التواصل من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة: كم من الوقت ستسغرق رحلتهما؟ ما الهدف منها؟ كم سينفقون من المال؟"، مضيفًا أنّ "أحد الأزواج استغرق وقتًا خلال الجلسة، يناقشان من سيقود الكارافان، وأفضى ذلك إلى نقاش آخر حول من هو المسيطر في علاقتهما. إنها أمور من المهم إثارتها قبل البدء بالرحلة".

ولفت دوفي إلى أنّ على الأزواج وضع تصوّر حول كيفية معالجة أي تغيير في الخطة الموضوعة أو أي أمر طارئ لأن "ليس في وسع الرحّالة الاستعداد لكل حالة طارئة، لكن التخطيط يمكن أن يساعد في حل المشاكل وإدارة النزاعات"، مضيفًا أن "الهدف الأساسي من هذه الرحلات طبعًا بناء ذاكرة مشتركة، لكن على الثنائي أيضا التخطيط لقضاء كل منهما وقتًا بمفرده بهدف إعطاء الآخر مساحته الشخصية".

وأكد دوفي أنه "بإمكان البعض منح الآخر هذه المساحة من خلال الالتزام بالصمت خلال الرحلة، أما البعض الآخر فيحتاج إلى ركن السيارة في المدينة أو على جانب الطريق. ومن دون وضع تدبير لكيفية حل النزاع وإدارته مسبقاً، قد يتحوّل الكارافان بسرعة إلى بيئة ضارة وغير صحية".