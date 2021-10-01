فرقة أوركسترا نسائية تعزف بأناملها للعالم خلال حفل افتتاح إكسبو دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا تابعت حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي أُقيم يوم الخميس، ربما لاحظت وجود أوركسترا نسائية بالكامل، وهي تعزف بأناملها إلى العالم.

ويبقى السؤال.. من هذه الفرقة؟

Credit: expo2020dubai/instagram

احتفاءً بثقافة المنطقة وتنوعها، تتألف أوركسترا الفردوس التابعة لإكسبو 2020 دبي، التي عُيّنت ياسمينا صبّاح مايسترو لها، من موسيقيات يتراوح مستواهن بين المتوسط وشبه الاحترافي، من 23 جنسية مختلفة وبأعمار تتراوح من 16 عامًا إلى 51 عامًا.

Credit: expo2020dubai/instagram

ويذكر أن إكسبو 2020 دبي قد أصدر مقطع فيديو حصري يُظهر للمرة الأولى عرض أداء أوركسترا الفردوس، مصوِّرا ما تتمتع به الفرقة النسائية الرائدة من موهبة وإبداع تحت إشراف الموسيقار الحائز على جائزتي أوسكار، إيه آر رحمان.

ويذكر أن إيه آر رحمان قد باع أكثر من 150 مليون أسطوانة موسيقية، ونال جائزتي أوسكار، بحسب ما ذكره موقع إكسبو 2020 دبي.

وتم إدراج رحمان ضمن المئة شخصية الأكثر تأثيرًا في العالم، وفقًا لمجلة تايم.

وتعاون رحمان مع مجموعة من أبرز فرق أوركسترا العالمية، بما في ذلك أوركسترا لندن السمفونية وفرقة لوس أنجلوس الفيلهارمونية.

ويستعد الموسيقار العالمي حاليًا لإبداع مسارات موسيقية مبتكرة مع موسيقيات من مختلف أرجاء العالم العربي، في أوركسترا الفردوس.