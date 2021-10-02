كيف يمنحك لقاح كورونا أفضلية خلال السفر..إليك 8 طرق

"سياح اللقاحات" من أمريكا اللاتينية ينفقون آلاف الدولارات لتلقي لقاح كورونا في أمريكا

هل يهدد "جواز سفر اللقاح" حريتنا الشخصية..أم يكون هو المفتاح لها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عصر الجائحة، من الممكن أن يكون لقاح كوفيد-19 هو الوحيد القادر على مساعدة السياح في اجتياز هذه الفترة.

وفي العديد من الجوانب المهمة للسفر، من المفيد جدًا الحصول على بطاقة التطعيم وتأمينها.

وفيما يلي 8 طرق يتمتع بها السياح الملقحون بالكامل مع دخول موسم السفر في الخريف لعام 2021:

Credit: CNN

1. الوصول إلى المزيد من الوجهات

هل تريد السفر خارج حدود بلدك؟ لديك قائمة أطول من الدول التي تختار من بينها ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل.

هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت قادمًا من مكان يعتبره البلد المضيف لديك خطرًا كبيرًا على كوفيد-19.

وعلى سبيل المثال، يمكن لحاملي جوازات السفر الأمريكية الذين تلقوا التطعيم بالكامل الدخول إلى بعض الوجهات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم والتي لا يمكن لنظرائهم غير المحصنين الدخول إليها.

واعتبارًا من 29 سبتمبر/أيلول، تضمنت تلك القائمة وجهات مفضلة مثل كندا وفرنسا وتركس وكايكوس.

ومنعت الولايات المتحدة مواطني الدول الرئيسية في جميع أنحاء العالم من الذهاب إلى هناك لقضاء عطلة. ويشمل ذلك مواطني البرازيل ومنطقة شنغن الأوروبية وأيرلندا والمملكة المتحدة، وجميع الدول التي أرسلت الكثير من الزوار إلى أمريكا قبل الجائحة.

وسترحب الولايات المتحدة بالسياحة ابتداءً من نوفمبر/ تشرين الثاني لهذه الدول، وللسياح في جميع أنحاء العالم، ولكن للملقحين بالكامل.

وهذا يعني أيضًا أن الأشخاص غير الملقحين في الأماكن التي يُسمح لها حاليًا بالزيارة جواً سيفقدون ميزة سفرهم وسيجدون هذا الباب مغلقًا في وقت لاحق من هذا الخريف.

2. عدد أقل من فحوصات كوفيد-19

وفي ربيع هذا العام وأوائل الصيف، بدا أن بطاقات التطعيم كانت ستحرر المسافرين من جميع أنواع الأشياء، بما في ذلك فحوصات كوفيد-19، ثم عندما ارتفع متحور دلتا، علمنا أن الأشخاص الملقحين يمكنهم الإصابة ونقل عدوى فيروس كورونا في حالات "الاختراق".

لذا فإن مقدار الفحوصات التي يمكنك تجنبها عند تلقي التطعيم بالكامل يعتمد على الوجهة.

وعلى سبيل المثال، ستسمح النمسا للأشخاص بتجاوز فحوص الدخول في حال تلقي التطعيم بالكامل أو التعافي من كوفيد-19.

ويمكن إعفاء الأشخاص الملقحين في بعض الأماكن من فحوصات المتابعة التي يتعين على الأشخاص غير الملقحين إجراؤها أثناء العطلة.

وبشكل عام، يتمتع السياح الملقحون بالكامل بميزة السفر، لكن لا يمكنهم توقع تجنب جميع الفحوصات.

3. تجاوز الحجر الصحي/مدة حجر صحي أقصر

في بعض الأماكن ، يمكن لإثبات التطعيم إما أن يخرجك من الحجر الصحي تمامًا أو يتيح لك على الأقل قضاء وقت أقل في الحجر الصحي الإلزامي.

وعلى سبيل المثال، تسمح جزر فيرجن البريطانية في منطقة البحر الكاريبي حاليًا للضيوف الذين تلقوا التطعيم بتخطي الحجر الصحي، بينما سوف تتطلب برمودا إجراءات حجر صحي قصيرة المدة فقط للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ريثما تظهر نتائج فحص الوصول المطلوبة.

وفي سانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، يتوفر للزوار الذين تلقوا التطعيم بالكامل مجموعة واسعة من خيارات الإقامة.

وبشكل عام، لا تزال بعض الوجهات تتطلب الحجر الصحي بغض النظر عن حالة التطعيم، مثل كوريا الجنوبية وبوليفيا، ولكن المسافر الملقح لا يزال يحتفظ بميزة سفر قوية في اختيار الوجهات وتوفير الوقت.

4. بمثابة جواز سفر للرحلات البحرية

رست سفينة كرنفال ماردي غرا السياحية في خليج سان خوان، بورتوريكو، في أغسطس/ آب الماضي Credit: Carlos Giusti/AP

لن تتمكن من العثور على رحلة بحرية على الإطلاق إذا لم تتلقى التطعيم بالكامل. وبسبب الأماكن المغلقة على متن السفن، يتعين على الصناعة أن تكون حذرة بشكل خاص.

ولن تأخذك بعض أكبر خطوط الرحلات البحرية وأكثرها شهرة في العالم كراكب ما لم تتلقى التطعيم بالكامل (مع استثناءات للأطفال).

وتطلب أفضل خطوط الرحلات البحرية النهرية أيضًا رؤية دليل على التطعيم الكامل.

وحتى إذا تمكنت من العثور على سفينة سياحية تحمل ركابًا غير ملقحين، هناك رحلات استكشافية على الشاطئ يجب مراعاتها

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني، ستطلب جزر البهاما من جميع ركاب الرحلات البحرية الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر، بما في ذلك أولئك الموجودون على الجزر المملوكة لخطوط الرحلات البحرية، التطعيم الكامل قبل الذهاب إلى الشاطئ.

5. المزيد من خيارات المنتجعات والفنادق

ترسو قوارب المتعة في جزيرة تورتولا، وهي جزء من جزر فيرجن البريطانية. Credit: Steve Helber/AP

على عكس الرحلات البحرية، فإن المنتجعات والفنادق أكثر انفتاحًا على جميع القادمين. ومع ذلك، هناك أماكن إقامة بدأت في فرض قواعدها الخاصة.

ويجب على جميع الضيوف الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر في منتجعات Elite Island، التي توجد بها أماكن إقامة في أنتيغوا وبربادوس وسانت لوسيا وجزر غرينادين وبنما، تقديم دليل على التطعيم الكامل.

وابتداءً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول، ستطلب شركة الفنادق Highgate تلقيح جميع الضيوف الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر في مواقعها السبعة في هاواي.

وبشكل عام، يتمتع السياح الذين تلقوا التطعيم بالكامل بميزة صغيرة - وربما متزايدة - في الوصول إلى المزيد من المنتجعات والفنادق.

6. الوصول إلى المزيد من الأماكن الترفيهية والرياضية

السياح يستريحون عند نافورة أمام كنيسة سانت شارل في فيينا، النمسا. Credit: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

المزيد من أماكن الترفيه والرياضة، وخاصة تلك الموجودة في الأماكن المغلقة، تطالب إما إثبات التطعيم أو على الأقل نتيجة سلبية من فحص كوفيد-19 حديث.

ويشمل الوجهات الترفيهية الرئيسية مثل مدينة نيويورك، وهنك يطلب إثبات التطعيم لدخول دور السينما وأماكن الحفلات الموسيقية والمتاحف والساحات الرياضية المحترفة والملاعب الداخلية والمسارح والأروقة وأماكن الترفيه الأخرى.

وبشكل عام، يحصل السياح الذين تلقوا التطعيم بالكامل على ميزة سفر كبيرة عندما يتعلق الأمر بالأماكن الترفيهية والرياضية.

7. المزيد من خيارات الطعام

بالنسبة للعديد من السياح، كل شيء يتعلق بالطعام. وفي بعض أفضل مدن الطعام الفاخر حول العالم، تحتاج إلى بطاقة لقاح أو نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية للدخول.

في الولايات المتحدة، تمتلك كل من مدينة نيويورك ونيو أورلينز وسان فرانسيسكو نوعًا من اللقاح أو متطلبات نتيجة فحص سلبية حديثة.

وعلى الرغم من أن الأشخاص غير الملقحين يمكنهم الحصول على فحص كوفيد-19 للدخول إلى أماكن تناول الطعام المقيدة في بعض المدن، فإن بطاقة التطعيم توفر عليك عناء الحصول على واحدة جديدة كل بضعة أيام.

وفي أماكن مثل أتلانتا التي ليس لديها قواعد على مستوى المدينة، قد تواجه مطاعم فردية لديها قواعدها الخاصة حول اللقاحات والفحوصات.

وبشكل عام، يوجد للمسافرين غير الملقحين مكان على الطاولة، خاصة في الهواء الطلق، ولكن المسافرين الملقحين بالكامل لديهم ميزة مع مجموعة أكبر من الخيارات الشيهة.

8. مخاطر طبية أقل ومزيد من راحة البال

ممرض يعطي جرعة من لقاح كوفيد-19 في عيادة في ليكوود، كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا العام. Credit: Irfan Khan/Los Angeles Times/Getty Images

هناك تساؤلات حول أين يمكنك السفر؟ ولكن هناك أيضًا مسألة هل يجب أن تسافر؟

وتجيب هذا السؤال المحللة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة أبحاث في السياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن.

وقالت وين الأسبوع الماضي: "نحن في مرحلة الوباء حيث يتخذ الناس قرارات مختلفة للغاية بناءً على ظروفهم الطبية الشخصية وتحملهم للمخاطر وقيمة أنشطتهم بالنسبة لهم".

وأشارت إلى أن الأشخاص الملقحين بالكامل والذين كانوا حذرين للغاية طوال الجائحة لا يزالون يختارون عدم السفر بسبب المخاطر التي يتصورونها.

وأضافت: "من ناحية أخرى، هناك أشخاص مُلقحون بالكامل يقولون، 'أنا على دراية بالمخاطر، ولكنني ما زلت أعيش حياتي كما لو لم يكن هناك جائحة يحدث".

وأوضحت أن "كلاهما سيكون قرارًا معقولًا" لشخص بالغ تلقى التطعيم بالكامل.

ولكن الوضع مختلف بالنسبة للبالغين غير الملقحين، وترى وين أنه من غير المسؤول أن يختار الأشخاص غير الملقحين السفر والتفاعل في الأماكن العامة، حيث من المحتمل أن يصيبوا آخرين بالعدوى.

وتنصح وين المسافرين الملقحين بالكامل ارتداء أقنعة N95 أو KN95 عالية الجودة في الأماكن شديدة الخطورة.

وقالت إنه حتى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالكامل يجب عليهم الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام على الأقل عند عودتهم من السفر وإجراء الفحوصات قبل رؤية الأفراد المعرضين للخطر.

وبشكل عام، يتمتع السياح الملقحون بالكامل بميزة سفر كبيرة عندما يتعلق الأمر بالسلامة الصحية الشخصية.