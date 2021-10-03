دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على متن محطة الفضاء الدولية، تمكن رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، من التقاط صورة ليلية لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، متلألئة بأضواء المدينة، وتبرز شكلًا يشبه السهم، متسائلاً عما إذ كان يقود إلى كنزٍ ما.

وشارك بيسكيت الصور الليلية لأبوظبي من الفضاء والتي تظهر شكل السهم بين تخطيطات المناطق المختلفة في المدينة، عبر حسابه على موقع "انستغرام"، وكتب معلقًا: "أبوظبي، يسهل التعرّف عليها ليلاً، يبدو أن كل حي مستقل عن الأحياء الأخرى، ويعزز لون الإضاءة هذا الانطباع".

وأضاف بيسكيت: " لاحظ السهم الذي يشير بوضوح إلى مكان ما، أتساءل عما إذا كان مخططو المدينة يحاولون أن يظهروا لرواد الفضاء والطيارين وأي شخص يمكنه إلقاء نظرة على الخريطة أين يوجد الكنز"؟

واشتهر رائد الفضاء الفرنسي، وهو من وكالة الفضاء الأوروبية، بمشاركته مشاهد فريدة من نوعها لكوكب الأرض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورًا من العاصمة الإماراتية، حيث سبق ونشرت رائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مير صورة لمدينة أبوظبي متلألئة بالأضواء في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وعلّقت قائلة: "انطلق أول رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة إلى الفضاء هذا العام في الصاروخ ذاته مثلي".

The very first astronaut from the United Arab Emirates launched to space this year – in the same rocket as me! Thinking about my new colleagues and friends (@astro_hazzaa & @Astro_Alneyadi) made my view even more spectacular. Goodnight Abu Dhabi! #TheJourney #GoodnightFromSpace https://t.co/IzpD1DBRQ7

وأضافت أن "التفكير بزميلي وصديقي الجديدين هزاع المنصوري وسلطان النيادي جعل المنظر أكثر روعة.. تصبحين على خير أبوظبي".