شاهد..حراس حديقة حيوانات يتحايلون لوضع البطاريق والقرود على الميزان

نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن حديقة حيوانات "ZSL London Zoo" في لندن أكثر من 20 ألف من الحيوانات. ولمراقبة صحتها، تخصص الحديقة يوماً لقياس وزن وطول هذه الكائنات. وقد يضطر حراس الحديقة اللجوء إلى بعض الحيل للقيام بذلك (شاهد الفيديو أعلاه).

وتسجل "ZSL London Zoo" الإحصاءات الحيوية لحيواناتها بشكلٍ سنوي.

وكانت البطاريق، والقردة السنجابية، وسلاحف "غالاباغوس" العملاقة من بين المخلوقات التي خضعت لذلك بتاريخ 26 أغسطس/آب، وفقاً لبيان أرسلته الحديقة عبر البريد الإلكتروني.

وتساعد هذه المعلومات على تقديم رعاية أفضل للكائنات التي تحتضنها.

تسجل حديقة حيوانات "ZSL London" وزن وطول الكائنات التي تعيش فيها بشكلٍ سنوي. Credit: ZSL London Zoo

وقالت مديرة الحيوانات في الحديقة، أنجيلا ريان، في البيان: "علينا معرفة الإحصاءات الحيوية لكل كائن في حديقة الحيوانات، من أطول زرافة، إلى أصغر نملة".

ويضمن ذلك أن يتمتع كل كائن بصحة جيدة، وأن يتناول الطعام بشكل جيّد، وينمو بالمعدل المطلوب، إذ أن الوزن مؤشر مهم بشكل خاص للصحة.

تم قياس وزن هذا الجمل في حديقة حيوانات "ZSL London". Credit: ZSL London Zoo

وإلى جانب ذلك، يمكن أن تكشف زيادة في قياس الخصر عن حالات الحمل، وهو أمر مهم للغاية في الحديقة، إذ تُعد العديد من الأنواع الموجودة فيها مُهددة، وهي قد تكون جزءاً من برامج التكاثر الدولي.

قد يستدعي الأمر اللجوء إلى بعض الحيل

يلجأ حراس الحديقة إلى بعض الحيل المبتكرة للقيام بالمهمة. Credit: ZSL London Zoo

ومع اختلاف الشخصيات والطبائع التي يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع الحيوانات، يضطر حراس الحديقة لاستخدام أساليب مبتكرة لأخذ القياسات المطلوبة.

ويلجأ بعض الحراس إلى "خداع" طيور البطاريق وجعلها تمشي فوق الميزان أثناء اصطفافها لتناول وجبتها الصباحية.

وتُشجّع القردة السنجابية للوقوف على الميزان من خلال أنشطة التدريب الممتعة.