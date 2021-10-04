دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يميل هاوي التصوير، مالك الحاج، وهو سوري تركي، إلى رصد المواقع الغريبة التي يصعب الوصول إليها، وكانت صحراء خور العديد من بين تلك الأماكن (شاهد الفيديو أعلاه).

وربما تتساءل الآن عما يميز هذه الصحراء في قطر عن غيرها من حول العالم، والجواب بسيط جدًا.

وبعد أن كان الحاج يبحث عن معلومات حول صحراء خور العديد عبر موقع "ويكيبيديا"، وجد أنها أُدرجت مع صحراء ناميب الأفريقية، بكونها أحد الأماكن القليلة التي تلتقي فيها الصحراء مع البحر.

وبحسب موقع وزارة الخارجية القطرية، يبعد خور العديد حوالي 60 كيلومتراً عن الدوحة في الجهة الجنوبية الشرقية من البلاد، وهو إحدى العجائب الطبيعية الأكثر روعةً في قطر، ويُسمى أيضاً "بالبحر الداخلي".

وتم تحديده كمحمية طبيعية من قبل "اليونيسكو"، كواحد من الأماكن القليلة في العالم التي يتواجد فيها البحر في قلب الصحراء.

ويتحدّث الحاج مع موقع CNN بالعربية عن جمال هذه الصحراء الفريدة، الذي تلتقي أيضًا تلالها الرملية المرتفعة (ليس أقل من 110 أو 120 متر) مع البحر بشكل مباشر، قائلًا: "لا توجد تلال بهذا الارتفاع تتلاقى مباشرة مع البحر بهذا الشكل".

كيف تصل إلى صحراء خور العديد؟

وبالطبع، لا يمكن الوصول إلى خور العديد مشياً على الأقدام، إذ أوضح الحاج أنه بإمكانك الابتعاد عن مدينة الدوحة مسافة 70 كيلومترًا تقريبًا باتجاه مدينة الوكرة. وقبل دخولك إلى الطريق الرملي، يجب أن تقود سيارة الدفع الرباعي، حتى تعبر الكثبان الرملية العالية.

وأخيرًا، ستحتاج إلى حوالي ساعة للوصول إلى موقع خور العديد.

وفي أيام إجازات آخر الأسبوع، يزور الشباب عادة هذه الصحراء، حيث يقومون باستعراضات مختلفة للسيارات، إضافة إلى العائلات والسياح الذين يأتون من جنسيات أوروبية بشكل أساسي.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص. ورغم أن بعضهم يعيش في قطر لسنوات، إلا أنهم عرفوا بوجود هذا الموقع لأول مرة.

وأوضح الحاج: "يتميز الموقع بروحانية خاصة.. وتلاقي الرمال مع البحر يبعث بشعور مريح للنفس".