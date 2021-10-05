مشاهد من القمر على أرض سعودية يوثقها مصور بكاميرته.. ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل حلمت سابقًا أن تسافر عبر الفضاء لزيارة القمر والمشي على سطحه؟ لن يكون هذا الحلم بعيد المنال، سوى أنك ستظل على كوكب الأرض.

ولطالما كانت الأجواء الجميلة لـ"جبل القمر" في المملكة العربية السعودية مقصدًا ومتنفسًا لأهالي المنطقة المحيطة، ومن بينهم هاوي التصوير السعودي، هاني أحمد عبدالمنعم الشيخ، الذي رصدت عدسة كاميرته بعضًا من هذه المناظر الجبلية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يقع "جبل القمر" بالقرب من منطقة عسفان بمحافظة جدة.

وتعود تسمية "جبل القمر" إلى تشابه تضاريسه مع بعض تفاصيل سطح القمر من ناحية تضاد الألوان، بين صخور حالكة السواد ورمال صارخة البياض.

وقال الشيخ، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "عند زيارتك للجبل، ستجد أنه يشبه سطح القمر، حيث يتألف من صخور متنوعة منها البازلت، والجرانيت، والصخور السوداء وغيرها".

واستغرق تصوير مقطع الفيديو حوالي 3 أشهر لأن بعض مشاهده قد صُورت بالفاصل الزمني، بينما لم يستطع استكمال مشاهده الأخرى بسبب العوامل الجوية والأمطار.

ويعكس "جبل القمر" امتدادًا صحراويًا رحبًا لمحبي مغامرات المشي الطويل، والتخييم، والتسلّق، ويُعد مكانًا مثاليًا لمراقبة غروب الشمس، وإشعال النيران، والإقامة بمخيمات مؤقتة.

أما تأمل عجائب الطبيعة فهو بمثابة سبب آخر للتوجه إلى وادي القمر، حيث يمكنك مشاهدة منظر رائع لغروب الشمس، فضلًا عن أنه يقدم لك نافذة واسعة على نجوم تضيء سماء صافية في غالبية أيام السنة.

ما رأيك؟ هل تفكر بزيارته؟