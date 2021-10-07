دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت هيئة البيئة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، سبب رصد العديد من الثعابين البحرية على بعض شواطئ الإمارة.

وتُعتبر مياه أبوظبي موطنًا للثعابين البحرية والمعروفة محلياً بـ"بوجنَي". وتستوطن الثعابين البحرية المياه المفتوحة، والمياه الضحلة، والشعاب المرجانية، والشواطئ.

ويُعتبر رصد الثعابين البحرية أمراً طبيعياً، بحسب ما ذكره حساب هيئة البيئة بأبوظبي، ويعزى سبب رصد أعدادها بشكل متزايد على شواطئ الإمارة إلى تجمعها خلال هذه الفترة بالقرب من المناطق الساحلية.

وأوضح المنشور أن درجات الحرارة المتقلبة والظروف الناخية وحالة البحر تؤثر على حركة الثعابين البحرية، ما يؤدي إلى انجرافها إلى الشواطئ.

وفي حال صادفت ثعبان بحر على الشاطئ، من المهم مراعاة ما يلي:

تفادي لمس الثعبان أو الإمساك به

المحافظة على مسافة آمنة لضمان سلامتك

وأشار الحساب الرسمي لهيئة البيئة في أبوظبي إلى أنه في حال التعرضّ للعضّ من قبل الثعبان البحري، يتوجب نقل المصاب إلى المستشفى في أقرب وقت.