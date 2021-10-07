هذا جواز السفر "الأقوى" عالميًا لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --لم تكن الفجوة العالمية في حريات السفر أوسع من أي وقت مضى، وذلك بحسب ما جاء في أحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.

وقد استندت الشركة التي تراقب على نحو منتظم جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر منذ عام 2006، في تقريرها هذا، إلى البيانات الحصرية التي حصلت عليها من "إتحاد النقل الجوي الدولي" (IATA).

وأشار التقرير إلى أن زيادة التدابير المشدّدة المفروضة على السفر والمستمرة منذ 18 شهرًا، بالتوازي مع بدء جائحة فيروس كورونا، تسبّبت بفجوة في التنقل العالمي، تُعتبر الأكبر منذ بدء عمل هذا المؤشر قبل 16 عامًا.

ولا يأخد مؤشر "هينلي وشركاءه" في الاعتبار التدابير المؤقتة المفروضة، واضعًا إمكانية السفر الحالية جانبًا.

ويتصدّر قائمة تصنيف جوازات السفر جوازي السفر الياباني والسنغافوري، إذ يتيجان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول. ويتفوقان بذلك على حاملي جوازات السفر الأفغانية بـ166 وجهة سفر أكثر.

وهذه 166 وجهة أكثر من جواز السفر الأفعاني، الذي يحتل أسفل مؤشر الـ199 جواز سفر، ويمكن لحامليه الوصول إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

أوروبا تهيمن على المراتب العشرة الأولى

وبدخولنا الفصل الأخير من العام 2021، ما برحت تصنيفات المراتب العشر الأولى على حالها نظريّا. حيث تحتل كوريا الجنوبية، وألمانيا المرتبة الثانية مع مجموع (190 دولة)، وتأتي فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، واسبانيا في المرتبة الثالثة (مع مجموع 189).

وتهيمن دول أوروبا على المراتب الأولى ضمن القائمة حيث تحتل النمسا، والدنمارك، المرتبة الرابعة؛ وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، والبرتغال، والسويد، المرتبة الخامسة.

واحتلت نيوزيلاندا المرتبة السادسة عالميًا مع بلجيكا، وسويسرا. وكانت أعلنت هذا الأسبوع عن تخليها عن استراتيجيتها الخاصة بصفر كوفيد لصالح نظام شهادة اللقاح.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة اللتين تصدرّتا قائمة هذا التصنيف عام 2014، فقد تراجعتا إلى المرتبة السابعة، وتتقاسمان هذه المرتبة مع جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، والنرويج، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول أو بالحصول عليها عند الوصول إلى 185 بلدًا.

وتقع أستراليا وكندا في المرتبة الثامنة من هذا التصنيف، وهنغاريا في المرتبة التاسعة. أما ليتوانيا، وبولندا، وسلوفاكيا، فاحتلت المرتبة العاشرة مع مجموع 182 بلدًا.

عدم المساواة في جوازات السفر يزداد

وأشار تقرير "هينلي وشركاءه" إلى "تنامي أوجه عدم المساواة"، لافتًا إلى أنّ "السياسات المفروضة المعتمدة لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 تطبق بسهولة لاحتواء التنقل من دول جنوب الكرة الأرضية".

وعلّق ميهاري تاديلي مارو، الأستاذ الزميل في معهد جامعة الأمم المتحدة لمقارنة دراسات التكامل الإقليمي، على التقرير، قائلًا إنّ "الشمال العالمي ينفذ استراتيجيات احتواء الهجرة العدوانية لبعض الوقت الآن من خلال التطبيق الصارم لضوابط الحدود، مما يقوض الحركة من الأشخاص بطرق مختلفة"، مضيفًا أن "قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا، هي إضافات جديدة إلى مجموعة أدوات احتواء الهجرة التي يستخدمها الشمال العالمي للحد من التنقل من جنوب الكرة الأرضية".

وقال كريستيان كايلين، رئيس "هينلي وشركاءه" إن "هذه القرارات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق"، مضيفًا: "إذا أردنا إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي، فمن المهم أن تقوم الدول المتقدمة بتشجيع تدفقات الهجرة إلى الداخل، بدلاً من الاستمرار في القيود التي عفا عليها الزمن"، ولافتًا إلى أن "البلدان ذات الحيلة تحتاج إلى حماية اقتصادها من المستقبل، عبر جذب الجيل القادم والترحيب به".

أفضل جوازات السفر خلال عام 2021:

1- اليابان وسنغافورة (192 وجهة سفر)

2- ألمانيا وجنوب أفريقيا (190)

3- فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا (189)

4- النمسا والدنمارك (188)

5- فرنسا، وأيرلندا، وهولندا، والبرتغال، والسويد (187)

6- بلجيكا، ونيوزيلاندا، وسويسرا (186)

7- جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية (185)

8- أستراليا، وكندا (184)

9- هنغاريا (183)

10- ليتوانيا، وبولندا، وسلوفاكيا (182)

أسوأ جوازات السفر خلال 2021:

وتتمتع العديد من الدول بالقدرة على الدخول إلى أقل من 40 دولة من دون تأشيرة أو مع الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول:

109- شمال كوريا (39 وجهة سفر)

110- نيبال والأراضي الفلسطينية (37)

111- الصومال (34)

112- اليمن (33)

113- باكستان (31)

114- سوريا (29)

115- العراق (28)

116- أفغانستان (26)