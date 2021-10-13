10 وجهات في أوروبا من بين الأجمل..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدءًا من جزر النرويج المطلّة على الدائرة القطبية الشمالية، مرورًا بالغابات المغطاة في رومانيا، وشواطئ ويلز الرملية التي تعصف فيها الرياح، وصولًا إلى البحيرات الجليدية في البلقان... تبقى أوروبا الوجهة السياحية التي تتمتّع بتنوع فريد في المشهد الطبيعي.

وهذه القارة العجوز، ذات المدن التاريخية والشواطئ المتوسطية، تراكم قصصها في وجدان زوّارها، لكنها تحتفظ بأجمل وجهاتها، البعيدة عمومًا، لقاطنيها ولبضعة رحّالة مغامرين.

إليكم 10 أماكن في أوروبا، بين الأجمل، قد تكون وجهتكم التالية:

بحيرة إيناري، فنلندا

ترتفع فوق الدائرة القطبية الشمالية، وتقع على مقربة من الحدود مع روسيا، وتعتبر جنة فنلندا على مدار السنة. موقعها مثالي عندما يخيّم الظلام على القطب الشمالي خلال فصول الشتاء المثلجة، لالتقاط ومضات من الشفق القطبي الساحر.

وخلال فصلي الصيف والخريف، تتزيّن الأشجار المحيطة بها بأوراق برتقالية اللون، ويمكن السباحة في مياهها الضحلة الباردة.

أرخبيل جزر لوفوتن، النرويج

Credit: Shutterstock

يتألّف من سبع جزر جميلة وبعيدة، تسوّرها الجبال الشاهقة القمم، وتتداخل فيها المضائق. وعلى يابستها، تشكل المنازل المنتشرة. مشهدية أجمل من بطاقة بريدية، وفي هذه النقطة من العالم، تحتفي الطبيعة بفصول السنة، وتُعتبر المياه دافئة نسبيًا في الصيف، ولا تستكِن الشمس إلى ظلام، نظرًا لموقع الأرخبيل شمال الكرة الأرضية.

أونست، جزر شتلاند، اسكتلندا

Credit: Shutterstock

هي أكثر الجزر الشمالية المأهولة بين الجزر البريطانية. تتميّز بطبيعتها الوحشيّة، ووعورتها، وجرفها الصخري الذي تضربه أمواج البحر العاتية. وهي موطن الطيور خلال فترة التكاثر. ويعود تاريخها إلى حقبة الفايكنغ، حيث عثر علماء الآثار فيها على المنازل الطويلة التقليدية والمدافن التي تتّصل بالماضي الإسكندنافي.

زاغوري، اليونان

Credit: Shutterstock

وبينما تتباهى الجزر اليونانية بجمالها، يتجاهل السياح سحر طبيعة اليابسة في هذا البلد الجميل. فإحدى أجمل سلسلة جبال في أوروبا ترتفع في منطقة زاغوري، ايبيروس. ويعتبر جبل فيكوس غورج مقصدًا لهواة المشي في الطبيعة. أما جبل أستراكاس، المكلّلة قممه بالثلج دومًا فيقدم للناظر إليه عند مغيب الشمس مشهدًا مذهلا يخطف الألباب. وعليه، لا تُعتبر اليونان وجهة سياحية في الصيف فقط. وتتميّز زاغوري بجسورها الحجرية، لا سيما جسر كاليغيريكو المؤلّف من ثلاثة قناطر، ويقع على مقربة من قرية كيبي.

يوركشاير دايلز، انجلترا

Credit: Shutterstock

وتدعو هذه البقعة من الريف الإنجليزي إلى التأمل. وتنادي طرقاتها الضيقة وجدرانها الحجرية راكبي الدراجات الهوائية، الباحثين عن مغامرات تُصيبهم بالدوار، فيما تجذب تلالها باستمرار هواة المشي مهما كانت حالة الطقس.

ويمكن اكتشاف العديد من الروائع الجيولوجية في هذه البقعة، على غرار الحجر الجيري الذي يغطي مسار "ملحم كوف وغوردالي سكار" الذي يمكن أن يُصنف الأجمل بين الجزر البريطانية على الإطلاق. كل ذلك يشكل جزءًا من منتزه يوركشاير دايلز الوطني.

جبال أبوسين، رومانيا

Credit: Shutterstock

وتُعتبر بمثابة جزء من سلسلة جبال الكاربات، وهي المكان الأمثل لحفظ السر في أوروبا الشرقية.

فهذه الجبال المعزولة، تضمّ غابات قديمة وكهوفًا من الحجر الجيري تنحدر إلى الأنهار الجارية تحت اليابسة عند كل منحدر.

وتوقف الزمن هناك، وثمة القليل من الأمور التي يجدر القيام بها، مثل تنشّق رائحة الصنوبر والتمتّع بغنى الحياة البرية، حيث تطوف الذئاب بين الأشجار، وتطير العقبان عاليًا في السماء.

فال دو لوار، فرنسا

Credit: Shutterstock

يستمد وسط فرنسا عظمته من قصور فال دو لوار الفاخرة، والأكثر شهرة بينها: قصر شامبور وقصر شينونسو، وهما يتميّزان بالأبراج المرتفعة المطلّة على الحدائق الخضراء التقليدية والبحيرات.

لا تتردّد بالانضمام إلى إحدى مسارات كروم العنب، إذ يُصنع هناك أفخم أنواع النبيذ في العالم، فلا تفوّت الفرصة.

هينّ ستراند، غرب يوتلاند، الدنمارك

Credit: Shutterstock

وتتميّز هينّ ستراند الواقعة على الساحل الغربي من مقاطعة يوتلاند بشاطئها وكثبانه الرملية التي تعصف فيها الريح معظم الأحيان. ورغم ذلك تبقى هذه المنطقة الممتدة على بعد كيلومترات من الرمال بمثابة ملاذ الدنماركيين صيفًا للاستجمام والراحة، للتمتع بها والاستلقاء تحت أشعة الشمس.

المنتزه الوطني لغابة بافاريا، ألمانيا

Credit: Shutterstock

ويجذب المنتزه الوطني الأول في ألمانيا، أي غابة بافاريا، السياح لاستكشافه، والقيام بمغامرات عديدة.

ويتواجد نحو 299 كيلومترًا من المسارات المخصّصة لهواة المشي في الطبيعة، و199 كيلومترًا من مسارات الدراجات الهوائية، التي تصل إلى منتزه سومافا الوطني عبر الحدود البريّة مع جمهورية التشيك.

بحيرة بويانغ، سلوفينيا

Credit: Shutterstock

لطالما هُمّشت بحيرة بويانغ لصالح بحيرة بليد الأكثر شعبية. لكن أكبر بحيرة في سلوفينيا، الواقعة وسط منتزه تريغلاف الوطني المهيب، مثيرة للدهشة على نحو رائع.

ويمكن للزائر استئجار دراجة هوائية، أو المشي بموازاة المسارات المخصّصة للمشي حول البحيرة، وصولًا إلى شلالات سافيكا أو قرية ستارا فوزينا الجميلة.

كما أن متسلقي الجبال لديهم خيار الصعود إلى قمة تريغلاف، إذا كان الطقس مؤاتيًا.