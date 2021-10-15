دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت جزر بالي ورياو الإندونيسية فتح أبوابها للزوار من 19 دولة اعتبارًا من يوم الخميس، وفقًا لوزير الشؤون البحرية والاستثمار في البلاد، لوهوت بنسار بانجايتان.

وأعلن لوهوت في اجتماع عقد في جاكرتا يوم الأربعاء: "لقد منحنا الإذن لـ19 دولة بالسفر إلى بالي وجزر رياو".

ومن بين هذه الدول: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا والكويت والبحرين وقطر وليختنشتاين وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبولندا والمجر والنرويج.

ويذكر أن الولايات المتحدة ليست على القائمة المعتمدة بعد، حيث يجب الحصول على التأشيرات السياحية مسبقًا.

وقال لوهوت إنه تم اختيار الدول بناءً على بيانات تظهر معدلات إيجابية منخفضة.

وأضاف أن المسافرين من هذه الدول يمكنهم دخول جزر بالي ورياو طالما أنهم يتبعون الإجراءات اللازمة قبل الوصول وعند الوصول.

ويجب تطعيم المسافرين المؤهلين بالكامل بلقاح ثانٍ يتم أخذه قبل 14 يومًا على الأقل من السفر إلى إندونيسيا. ومن المهم أن يكون لديهم تأمين لعلاج كوفيد-19 بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي، مع دفع تكاليف إقامتهم خلال فترة الحجر الصحي لمدة خمسة أيام.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الحكومية (أنتارا)، قال أحد أفراد الطاقم الخاص لإدارة الأزمات بوزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي، هينكي مانورونج: "ما يجعل بالي مستعدة ومتفائلة هو أن التطعيم ضد كوفيد-19 قد وصل إلى 99 بالمائة للجرعة الأولى و90 بالمائة للجرعة الثانية".

وأضاف لوهوت أن إعادة الافتتاح سيتم تقييمها بشكل دوري، كما أن "هذه القائمة التي تضم 19 دولة تنطبق فقط بشكل خاص على الرحلات الجوية المباشرة إلى بالي وجزر رياو".

وأعرب عن أمله في تعزيز اقتصاد بالي المعتمد على السياحة، ما يقدر بنحو 54٪ من دخل الجزيرة.