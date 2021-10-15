نشر الجمعة ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2021

السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

جولة على يخت فاخر بمستوى جديد من الرفاهية

يخت راقٍ؟ أجل.. أمعن النظر مجدداً فهو قابل للكشف أيضاً!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشمل العروض السابقة يختًا على شكل بجعة وآخر مصمم ليشبه سمكة قرش، لكن أحدث مفهوم لليخوت الفاخرة من استديو Lazzarini للتصميم قد يكون أكثرها جرأة حتى الآن.

كشف فريق التصميم الذي يتخذ من روما مقرًا له عن تصوراتهم لتصميم يخت جديد كليًا بطول 69 مترًا مع "فجوة كبيرة" في المنتصف.

يتميز مفهوم التصميم، الذي يعرف باسم Shape ويعمل بالكامل على الطاقة النظيفة، بفجوة فارغة ضخمة في بنيته الفوقية.

كشف استديو Lazzarini للتصميم، ومقره روما، عن مفهومها الحديث ليخت فاخر. Credit: Courtesy Lazzarini

يُشار إلى اليخت باسم "hole deck"، أي "فجوة على سطح المركب".

ويمكن الوصول إلى المساحة الفارغة من خلال درجات تؤدي إلى مستوى سطح البحر، ما يجعلها منطقة استرخاء مثالية للتشمس.

وفي الوقت نفسه، تم تجهيز السطح العلوي لليخت ببركة سباحة لا متناهية ذات قاع زجاجي، مما يوفر للسباحين إطلالة رائعة على المساحة المفتوحة أدناه.

وتتألف منطقة المعيشة، التي تقع في الجزء الخلفي من الهيكل العلوي، من ستة أجنحة تتسع لما يصل إلى 12 ضيفًا.

ويوجد أيضًا نادي شاطئي مع منصة غوص على متنه، ومهبط مخصص للمروحيات، ومرآب مليء بالألعاب وجميع وسائل الراحة النموذجية التي تجدها على يخت بهذه المكانة.

سيتم تزويد اليخت بمسبح لا متناهي بقاع زجاجي ونادي شاطئي ومهبط مخصص للمروحيات. Credit: Courtesy Lazzarini

سيتم تجهيز اليخت، الذي يبلغ سعره التقديري حوالي 80 مليون دولار، بنظام دفع يعمل بالهيدروجين، وسيعمل بالكامل على الطاقة النظيفة، بسرعة قصوى تبلغ حوالي 24 عقدة، أو 12 عقدة عندما يكون بوضع كهربائي كامل.

وسيتم استخدام الألواح الشمسية الموجودة على سطحه لشحن جميع الأنظمة الموجودة على متن السفينة.

يقدر سعر اليخت بحوالي 80 مليون دولار، ويقول المصممون إن عملية البناء ستستغرق 20 شهرًا. Credit: Courtesy Lazzarini

ورغم أنه لا يزال مجرد تصور، يقول الفريق في Lazzarini إن التصميم غير التقليدي يحظى باهتمام كبير من الناس منذ الكشف عنه.

وإذا تم اختيار Shape، فسيستغرق الأمر حوالي 20 شهرًا للبناء والتنفيذ، وفقًا للمصممين.

ويعد التصور المميز واحدًا من بين عدد من التصاميم المبتكرة الجديدة لليخوت الفاخرة التي سيتم الكشف عنها.