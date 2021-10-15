دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشمل العروض السابقة يختًا على شكل بجعة وآخر مصمم ليشبه سمكة قرش، لكن أحدث مفهوم لليخوت الفاخرة من استديو Lazzarini للتصميم قد يكون أكثرها جرأة حتى الآن.
كشف فريق التصميم الذي يتخذ من روما مقرًا له عن تصوراتهم لتصميم يخت جديد كليًا بطول 69 مترًا مع "فجوة كبيرة" في المنتصف.
يتميز مفهوم التصميم، الذي يعرف باسم Shape ويعمل بالكامل على الطاقة النظيفة، بفجوة فارغة ضخمة في بنيته الفوقية.
يُشار إلى اليخت باسم "hole deck"، أي "فجوة على سطح المركب".
ويمكن الوصول إلى المساحة الفارغة من خلال درجات تؤدي إلى مستوى سطح البحر، ما يجعلها منطقة استرخاء مثالية للتشمس.
وفي الوقت نفسه، تم تجهيز السطح العلوي لليخت ببركة سباحة لا متناهية ذات قاع زجاجي، مما يوفر للسباحين إطلالة رائعة على المساحة المفتوحة أدناه.
وتتألف منطقة المعيشة، التي تقع في الجزء الخلفي من الهيكل العلوي، من ستة أجنحة تتسع لما يصل إلى 12 ضيفًا.
ويوجد أيضًا نادي شاطئي مع منصة غوص على متنه، ومهبط مخصص للمروحيات، ومرآب مليء بالألعاب وجميع وسائل الراحة النموذجية التي تجدها على يخت بهذه المكانة.
سيتم تجهيز اليخت، الذي يبلغ سعره التقديري حوالي 80 مليون دولار، بنظام دفع يعمل بالهيدروجين، وسيعمل بالكامل على الطاقة النظيفة، بسرعة قصوى تبلغ حوالي 24 عقدة، أو 12 عقدة عندما يكون بوضع كهربائي كامل.
وسيتم استخدام الألواح الشمسية الموجودة على سطحه لشحن جميع الأنظمة الموجودة على متن السفينة.
ورغم أنه لا يزال مجرد تصور، يقول الفريق في Lazzarini إن التصميم غير التقليدي يحظى باهتمام كبير من الناس منذ الكشف عنه.
وإذا تم اختيار Shape، فسيستغرق الأمر حوالي 20 شهرًا للبناء والتنفيذ، وفقًا للمصممين.
ويعد التصور المميز واحدًا من بين عدد من التصاميم المبتكرة الجديدة لليخوت الفاخرة التي سيتم الكشف عنها.