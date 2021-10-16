أمريكا تعيد فتح حدودها.. إليكم ما يحتاج المسافرون إلى معرفته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال سياسات السفر الدولية الجديدة للولايات المتحدة على بعد أسابيع قليلة من دخولها حيز التنفيذ.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيكون البداية الرسمية لإعادة فتح الولايات المتحدة على نطاق واسع أمام المسافرين الأجانب الملقحين بالكامل والذين يصلون جواً وبراً.

وبينما لا يزال يتعين العمل على بعض التفاصيل، يأتي هذا الإعلان بمثابة راحة للعديد من المسافرين المحتملين الذين ظلوا في طي النسيان منذ الإعلان عن الخطط في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي لتطبيق نظام سفر جوي دولي جديد في "أوائل نوفمبر".

إليكم كل ما نعرفه حتى الآن حول ما ستعنيه السياسات الجديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة:

من يمكنه السفر؟

تسمح السياسات للزوار الأجانب الملقحين بالكامل بدخول الولايات المتحدة، لتحل محل خليط من إجراءات الحظر والقيود التي كانت سارية منذ بداية الجائحة.

وهذا يعني أن الزوار الأجانب القادمين من البلدان التي كانت خاضعة للحظر، مثل الصين وإيران ومنطقة شنغن الأوروبية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، سيتم السماح بدخولهم قريبًا بموجب السياسة التي تطبق على جميع المسافرين الدوليين.

ويدخل شرط التطعيم حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ما هي اللقاحات المقبولة؟

نوهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها شركات الطيران إلى أن جميع اللقاحات المعتمدة والمصرح بها من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك اللقاحات ضمن قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ (EUL) من منظمة الصحة العالمية سيتم قبولها للدخول إلى الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن لقاح "أسترازينيكا"، المستخدم في أماكن مثل كندا وأوروبا، سيتم قبوله، على عكس لقاح "سبوتنيك في" المطور في روسيا، والذي لم تتم الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي حين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض لم تعلق بعد على اللقاحات المقبولة للسفر عبر الحدود البرية، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ CNN إنه يتوقع أن يتم قبول اللقاحات ذاتها للسفر الجوي.

وتعتبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الأشخاص "مُلقحين بالكامل" بعد أسبوعين من تلقهيم الجرعة الثانية من لقاح الجرعتين، أو بعد أسبوعين تلقي جرعة من لقاح الجرعة الواحدة.

ماذا عن الأمريكيين غير الملقحين؟

لا يزال بإمكان الأمريكيين غير الملقحين دخول الولايات المتحدة، ولكنهم سيواجهون متطلبات فحص أكثر صرامة للسفر الجوي.

وقال منسق الاستجابة لكوفيد-19 في البيت الأبيض، جيف زينتس، حين أعلن عن قواعد السفر الجوي الدولي الجديدة في 20 سبتمبر / أيلول الماضي، إنهم سيخضعون "لمتطلبات فحص أكثر صرامة"، بما في ذلك فحص في غضون يوم من تاريخ مغادرة رحلتهم إلى الولايات المتحدة وفحصًا إضافيًا عند وصولهم.

ماذا عن الأطفال غير الملقحين؟

بينما قيل القليل في إعلانات نظام السفر الدولي الجديد حول الأطفال، صرحت وزارة الأمن الداخلي لـ CNN أن مطلب التطعيم لن ينطبق على الأطفال غير المؤهلين.

وأشارت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، في 20 سبتمبر / أيلول الماضي، إلى أن قواعد السفر الجوي الأكثر صرامة المحددة للأمريكيين غير الملقحين "في هذه المرحلة، ستنطبق بالتأكيد على الأطفال أيضًا".

ومن غير الواضح ما إذا كانت متطلبات الدخول ستكون هي ذاتها بالنسبة للأطفال الأجانب والأمريكيين.

وطلبت شبكة CNN توضيحًا بشأن متطلبات السفر للأطفال.

ماذا عن التطعيمات ذات الجرعات المختلطة؟

تعمل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على مسألة التطعيمات ذات الجرعات المختلطة، وفقًا لكبار مسؤولي الإدارة.

وقال أحد المسؤولين في 12 أكتوبر / تشرين الأول إن مراكز مكافحة الأمراض ستقدم إرشادات "خلال الأسابيع المقبلة" تتعلق بحالة التطعيم للأفراد الذين تلقوا جرعات من لقاحين مختلفين.

هل الفحص مطلوب؟

لا يزال يتعين على المسافرين جواً الملقحين بالكامل إجراء فحص سلبي لكوفيد-19 في غضون ثلاثة أيام من مغادرة رحلتهم إلى الولايات المتحدة، بما يتماشى مع قاعدة الفحص الحالية.

وسيُطلب من المواطنين الأمريكيين غير الملقحين إجراء فحص كوفيد-19 في غضون يوم واحد من رحلة المغادرة ومرة ​​أخرى بعد الوصول.

ولا توجد متطلبات فحص كوفيد-19 على الحدود البرية.

ما هي الوثائق المطلوبة؟

قال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، إن التفاصيل حول ما سيكون دليلاً مقبولاً على التطعيم قادمة.

وعلى الحدود البرية، يجب أن يكون الأفراد الملقحون الذين يعبرون لأسباب غير جوهرية "مستعدين لإثبات حالة التطعيم وتقديم دليل على التطعيم لضابط الجمارك وحماية الحدود عند الطلب".

وأوضح مسؤول كبير آخر في الإدارة الثلاثاء إن الوكالات تعمل عن كثب مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كل من المتطلبات البرية والجوية ويجب أن يكون لها قرار في "الأيام المقبلة بشأن الشكل الذي تبدو عليه الوثائق المناسبة".

تمتلك الخطوط الجوية بالفعل أنظمة قائمة لجمع معلومات الفحص المطلوبة للمسافرين جواً لأن جميع المسافرين جواً الذين يدخلون الولايات المتحدة مطالبون بتقديم نتيجة فحص سلبية.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن المزيد من التفاصيل التشغيلية المتعلقة بالسفر الدولي ستأتي "قبل 8 نوفمبر بوقت كافٍ للتمكين من التحضير لانتقال سلس إلى النظام الجديد".

من الذي لم يعد بإمكانه دخول الولايات المتحدة؟

يمنع نظام السفر الدولي الجديد إلى حد كبير الزوار الأجانب غير الملقحين من دخول الولايات المتحدة.

ولن يُسمح للمسافرين غير الملقحين القادمين من دول غير متأثرة بحظر السفر والذين يُسمح لهم حاليًا بالسفر إلى الولايات المتحدة (من المكسيك وكندا ، على سبيل المثال) بالدخول اعتبارًا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ CNN إن المزيد من التوجيهات بشأن "استثناءات محدودة للغاية" للمتطلبات سيتم توفيرها مسبقًا لبدء سياسة السفر الدولي.

وعلى الحدود البرية، يسري مطلب التطعيم اعتبارًا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني على السفر غير الضروري مثل السياحة وزيارات الأصدقاء والعائلة.

وسيظل يُسمح للأفراد الذين يسافرون لأسباب أساسية، بما في ذلك سائقي الشاحنات والطلاب، بعبور الحدود حتى أوائل يناير ، سواء كانوا ملقحين أم غير ملقحين.

وفي أوائل شهر يناير/ كانون الثاني العام القادم، سيدخل مطلب التطعيم حيز التنفيذ لجميع الأجانب الذين يعبرون الحدود عن طريق البر أو العبارة.