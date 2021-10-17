السعودية: توجيه شركات الطيران بتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة

سياحة
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وصول مسافرين سعوديين إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض في 17 مايو 2021
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت هيئة الطيران المدني السعودية بتشغيل مطارات المملكة بكامل طاقاتها الاستيعابية، بداية من اليوم الأحد.

قالت هيئة الطيران المدني، في حسابها عبر تويتر، إنها "تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية السعودية".

ويوم الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية لفيروس كورونا، شاملة إلغاء التباعد وارتداء الكمامة والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما.

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وفي وقت سابق الأحد، ظهر إمام المسجد النبوي في المدينة المنورة وهو يطلب المصلين "تسوية الصفوف وسد الفرج" لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، ضمن قرارات رفع الطاقة الاستيعابية.

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