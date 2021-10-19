أخطر وجهة سياحية للسفر إليها في ظل تفشي فيروس كورونا..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضمت مدينة جديدة إلى لائحة الوجهات السياحية "عالية الخطورة" هذا الأسبوع التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إذ انتقلت سنغافورة من المستوى الثالث لخطر تفشي وباء "كوفيد-19" إلى المستوى "الأعلى" الرابع، أي الفئة الأكثر خطرًا وفقًا لتصنيفات الوكالة.

ويأتي هذا الخبر عقب إعلان سنغافورة عن قرارها الأخير بالتخفيف من التدابير الاحترازية، وإضافة ثمانية دول بينها، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى برنامج المسار السياحي الملقّح بالكامل، حيث في إمكان الأشخاص الوافدين من هذه الدول الذين تلقوا لقاحهم بالكامل، الدخول إلى سنغافورة من دون الالتزام بحجر صحي.

أما الوجهات التي تقع في خانة الخطر الكبير جدًا لجهة تفشي فيروس كورونا، أي في المستوى الرابع، فهي التي سُجّل لديها أكثر من 500 إصابة بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ 28 الأخيرة، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتُوصي هذه الوكالة بتجنّب السفر إلى الأماكن المصنفة في المستوى الرابع. وتنصح الراغبين بالسفر إليها، لتلقي جرعتَي اللقاح.

أما التحديثات الجديدة فبعيدة عن تلك المأسوية التي شهدناها في مطلع آب/أغسطس، حين أضافت الوكالة 16 وجهة إلى قائمة المستوى الرابع خلال أسبوع واحد، بينما كانت ترتفع الإصابات بمتحور "دلتا" على نحو سريع في كل الدول. وهذا هو الأسبوع الأول منذ مطلع آب/أغسطس الذي تُضاف فيه دولة واحدة إلى قائمة المستوى الرابع.

الوجهات السياحية المفضّلة التي ما زالت ضمن لائحة المستوى الرابع لتفشي كورونا

النمسا

بيليز

بوتسوانا

كرواتيا

اليونان

أيرلندا

ماليزيا

تركيا

المملكة المتحدة

وجهات السياحة الجديدة ضمن لائحة المستوى الثالث لتفشي كورونا

تدخل ضمن الفئة الثالثة لمستوى التفشي الدول التي سجّلت بين 100 و500 إصابة بين كل 100 ألف مقيم، في الأيام الـ28 الأخيرة.

وأضيفت ستة وجهات جديدة إلى فئة "عالية الخطورة"، منها ثلاث دول انتقلت من المستوى 2، وهي:

أنغولا

جيبوتيي

هنغاريا

فيما شكّلت ترقية الدول الثلاث التالية إلى المستوى الثالث من التفشي أخبارًا جيدة للأشخاص المهتمهين بزيارتها، بعدما كانت في المستوى الرابع، وهي:

قبرص

إسواتينيي

تونس

بعض الخيارات السياحية ضمن لائحة المستوى الثاني

أما وجهات السفر ذات مستوى التفشي الثاني، أي المعتدل لفيروس كورونا، فهي تلك التي سجّلت بين 50 و99 إصابة بـ"كوفيد-19" بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة.