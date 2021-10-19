فيه صخور بركانية ويستقطب البريطانيين..ما حكاية جبل "الإنكليز" في مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الصحراء البيضاء إلى الصحراء السوداء، تُعد الصحراء الغربية موطنًا للمعالم الجيولوجية الساحرة في مصر، إلا أنها تضم موقع يحمل أهمية تاريخية لما يرويه عن فترة زمنية عاشتها البلاد في عهد الاحتلال البريطاني، أي جبل "الإنجليز".

ويقع جبل "الإنجليز" في الواحات البحرية، وهي إحدى واحات الصحراء الغربية في مصر وتتبع محافظة الجيزة.

Credit: Fares Herz

وكما يُوحي اسمه، أُطلق على جبل "الإنجليز" هذا الاسم نسبًة "لتمركز القوات الإنجليزية فيه إبان فترة الإحتلال البريطاني للواحة".

ويمكن التعرّف إليه من خلال الأطلال الموجودة على قمته والتي تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى، حينما قام أحد قادة الجيش الإنجليزي، بإنشاء مبنى يتكون من ثلاث غرف وحمام بهدف مراقبة القوات السنوسية التي كانت تهاجم الواحة آنذاك، وذلك بحسب ما ذكره موقع هيئة الاستعلامات المصرية.

ويبرز جبل "الإنجليز" بقمته السوداء بسبب إحتوائها على أحجار الدوليت والبازلت وهي من الصخور البركانية، والتي تشير إلى وجود نشاط بركاني قديم بالمنطقة.

Credit: Fares Herz

وخلال زيارته إلى الواحات البحرية، وثق مصور مصري جبل "الإنجليز"، الذي يُعد معلمًا بارزًا في المنطقة.

وقال فارس حرز لموقع CNN بالعربية إن زيارته إلى موقع جبل "الإنجليز" كانت بمحض الصدفة، إذ كان في زيارة إلى محمية الواحات البحرية، موضحًا أن جبل "الإنجليز" يُعد أعلى نقطة في الوحات البحرية، والتي يمكن من خلالها مشاهدة المنطقة من أعلى.

Credit: Fares Herz

ومن وجهة نظر حرز، تتمثل أهمية جبل "الإنجليز" في القصص والأحداث التي شهدها خلال الحرب العالمية الأولى، والتي مرً عليها أكثر من 100 عام.

وأشار المصور المصري إلى أن الموقع يستقطب الزوار البريطانيين لاسترجاع ذكريات جنود الاحتلال البريطاني، والتقاط الصور التذكارية مع تلك الرسائل المحفورة على الرمال، بفضل ما يحويه من ذكريات وأطلال من الأدوات والمعدات الباقية في تلك المنطقة لجنود الاحتلال البريطاني.

Credit: Fares Herz

وبالإضافة إلى تاريخه العسكري، يرى حرز أن الموقع يوفر فرصة للاستجمام والتأمل.

Credit: Fares Herz

وخلال زيارته إلى "جبل الإنجليز"، حاول حرز توثيق ظاهرة ذراع مجرة درب التبانة، والتي يمكن مشاهدتها بوضوح في الموقع.

وما زال الجبل والمناطق الممهدة للصعود إليه وبقايا صفائح الوقود والمعدات باقية في تلك المنطقة، بالإضافة للنقوش والكتابات المنحوتة، حيث سجل عدد من الجنود أسمائهم ورقم الكتيبة والسلاح وتاريخ الوصول أو المغادرة، والتي لم تمحها عوامل التعرية، بحسب ما ذكره حرز.

والجدير بالذكر أن أهمية جبل "الإنجليز" السياحية تعود لوجود بئر مائي روماني على قمة الجبل تطل على المناطق الزراعية المحيطة.