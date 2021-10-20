ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحاول المملكة العربية السعودية تقليل اعتمادها على النفط، لكن ذلك لم يمنع استخدام صناعتها البترولية كمصدر إلهام لجذب سياحي جديد.

وأعلنت البلاد عن خطط لتحويل منصة نفطية إلى منتزه ومنتجع بمساحة 150 ألف متر مربع في الخليج.

وبتمويل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، سيتألف منتزه "The Rig" من 3 فنادق و11 مطعمًا، وُزعت على عدد من المنصات المتصلة، إضافة إلى ركوب الأفعوانية وأنشطة غنية بالأدرينالين مثل القفز بالحبال والمظلات.

صورة تعرض منتزه The Rig في السعودية. Credit: Public Investment Fund

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُشر مقطع فيديو ترويجي للمنتزه، يهدف إلى "تقديم العديد من عروض الضيافة، والمغامرات، والتجارب الرياضية المائية".

#PIF announces “THE RIG.” Project. The world’s first tourism destination inspired by offshore oil platforms. Read more: https://t.co/s3TLJ8mbVh #THERIGsa https://t.co/YlC2kZ2yll

وقال بيان من صندوق الاستثمارات العامة: "يُعتبر هذا المشروع معلمًا سياحيًا فريدًا من نوعه، ومن المتوقع أن يجذب السياح من جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يحظى بشعبية خاصة بين الزوار في منطقة الخليج.

ولم يتم تحديد تاريخ انتهاء المشروع حتى الآن.

سيتم إنشاء المشروع، وهو مستوحى من منصات النفط، في منطقة الخليج . Credit: Public Investment Fund

ووُصف المنتزه على أنه "الوجهة السياحية الأولى في العالم المستوحاة من منصات النفط البحرية".

ويتماشى مفهوم "The Rig" مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى إعادة وضع البلاد كوجهة سياحية دولية رائدة وتنويع اقتصادها، وجذب 100 مليون سائح كل عام بحلول نهاية العقد.

يعد مشروع The Rig جزءًا من استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز السياحة في السعودية. Credit: Public Investment Fund

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى خطط لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، واستثمار 147 مليار دولار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على مدار تسع سنوات.

وتأتي أخبار مشروع "The Rig" بعد أشهر فقط من الإعلان عن خطط مشروع "6 فلاجز القدية".

ويتم إنشاء الموقع كجزء من مدينة جديدة تقع خارج العاصمة الرياض، حيث سيكون موطنًا لأسرع أفعوانية في العالم عندما يتم إطلاقه في عام 2023.