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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه جالساً فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم في دولة الإمارات، أي عين دبي.

ويظهر ولي عهد دبي في مقطع الفيديو وهو يتناول مشروبًا فوق إحدى مقصورات عين دبي، في إطلالة خلابة بفضل موقعها المتميز في قلب جزيرة "بلوواترز".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، وكتب أحدهم: "دبي هي الحلم".

وأعلنت دبي القابضة اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن افتتاح عين دبي بشكل رسمي أمام الزوار، ما يمنحهم فرصة مشاهدة جميع معالم دبي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن عين دبي تلعب دوراً استراتيجياً في دعم أهداف رؤية دبي طويلة الأمد، التي أرساها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة الإمارة كمركز سياحي حيوي.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن عين دبي توفر أكثر من 19 تجربةً فريدةً وقابلةً للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة بحسب الطلب للشركات.

وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهيةً منوعةً مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

هل تفكر بزيارة هذا المعلم في دبي قريبًا؟