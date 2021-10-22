دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلقت شركة الطيران الوطنية الإيطالية الجديدة، ITA Airways، في السماء الأسبوع الماضي، لكن كل شيء لم يكن على ما يرام على أرض الواقع في مجال الطيران الإيطالي.

احتج مضيفو طيران "أليطاليا" السابقون هذا الأسبوع ضد فقدان وظائفهم وخفض رواتبهم من خلال خلع أزيائهن.

وفي Campidoglio، وهو مركز السلطة في روما منذ حوالي 2000 عام، الذي أعيد تصميم ميدانه الرئيسي بواسطة مايكل أنجلو، ظهرت حوالي 50 مضيفة طيران سابقة في زي "أليطاليا"، ثم خلعن ملابسهن حتى يقفن بملابسهن الداخلية، هاتفات: "نحن أليطاليا".

وكانت مظاهراتهن احتجاجًا ليس فقط على فقدان وظائفهن، بل أيضًا على العقود الممنوحة لأولئك الذين احتفظت بهن شركة ITA Airways.

وتقول النقابات العمالية إن الموظفين الذين استمرت عقودهم مع الشركة يتقاضون رواتب أقل.

وقالت إحدى مضيفات الخطوط الجوية في شركة ITA لشبكة CNN، إنه لم يتم خفض أجورهن فحسب، بل أيضًا لم يعد يتم إخبارهم مسبقًا بمكان وزمان العمل.

ووصف رئيس ITA ألفريدو ألتافيلا، في السابق تهديدات الإضراب بأنها "شيء من العار القومي". وقال إن موظفي شركة الطيران وافقوا على ظروف العمل الحالية.

وفي الوقت الحالي، أعلنت ITA عن خطط لأسطول جديد تمامًا من طراز Airbus، إضافة إلى طلاء جديد أنيق ومنتجات إيطالية الصنع، بدءًا من زي الطاقم إلى أثاث الصالة.

وقال ألتافيلا إن الطلة الجديدة والتركيبات والتجهيزات هي عمل مستمر، حيث تجري شركة الطيران محادثات سرية للغاية مع العلامات التجارية الكبرى.