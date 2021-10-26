يصل وزنها إلى 22 طن ..حوت نادر من نوع "بريدي" يظهر في مياه أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الاثنين، عن رصد هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوتًا نادرًا في مياه أبوظبي من نوع "بريدي"، وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية مؤخرًا.

ويعد رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة ووفرة الغذاء فيها، حسبما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

رصدت هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوت نادر في مياه أبوظبي من نوع (بريدي) وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية. يعتبر رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة، ويأتي ذلك نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة لحماية الحياة البحرية. https://t.co/ko7NT3ErHw

وتعتبر حيتان "البريدي" من فصائل الحيتان البالينية، ويتراوح طول هذا النوع من الحيتان عادةً بين 12 متراً إلى 16 متراً، أما وزنها فيصل من 12 إلى 22 طن.

وتوجه هيئة البيئة-أبوظبي بأنه في حال صادف أي شخص، أثناء ارتياده للبحر، حوتاً بريدياً، فيجب عليه الحفاظ على مسافة آمنة منه، والإبلاغ عن أية حالات نادرة أو غير طبيعية للحياة الفطرية أو الطوارئ البيئية.