يصل وزنها إلى 22 طنًا ..حوت نادر من نوع "بريدي" يظهر في مياه أبوظبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الاثنين، عن رصد هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوتًا نادرًا في مياه أبوظبي من نوع "بريدي"، وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية مؤخرًا.

ويعد رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة ووفرة الغذاء فيها، حسبما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وتعتبر حيتان "البريدي" من فصائل الحيتان البالينية، ويتراوح طول هذا النوع من الحيتان عادةً بين 12 متراً إلى 16 متراً، أما وزنها فيصل من 12 إلى 22 طنًا.

وتوجه هيئة البيئة-أبوظبي بأنه في حال صادف أي شخص، أثناء ارتياده للبحر، حوتاً بريدياً، فيجب عليه الحفاظ على مسافة آمنة منه، والإبلاغ عن أية حالات نادرة أو غير طبيعية للحياة الفطرية أو الطوارئ البيئية.

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