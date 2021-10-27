دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها موقعًا جديدًا إلى قائمة الوجهات السياحية "العالية الخطورة" هذا الأسبوع. وبذلك تنتقل أوكرانيا، الغنية بعمارتها وثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة، من المستوى الثالث لخطر تفشي فيروس كورونا إلى مستوى الخطر "الأعلى" الرابع، أي الفئة الأكثر خطرًا وفقًا لتصنيفات الوكالة.

وهذا الأسبوع الثاني على التوالي الذي تضيف فيه الوكالة دولة واحدة إلى المستوى الرابع، بعد إدراج سنغافورة، الأسبوع الماضي.

أما التحديثات الجديدة فبعيدة عن تلك المأسوية التي شهدناها في مطلع آب/أغسطس، حين أضافت الوكالة 16 وجهة إلى قائمة المستوى الرابع خلال أسبوع واحد، بينما كانت ترتفع الإصابات بمتحور "دلتا" على نحو سريع في كل الدول.

وتقع الدول الوجهات التي سُجّل لديها أكثر من 500 إصابة بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في خانة الخطر الكبير جدًا لجهة تفشي فيروس كورونا.

الوجهات السياحية المفضّلة التي ما زالت ضمن لائحة المستوى الرابع لتفشي كورونا

وتستمر بعض الوجهات السياحة الدولية المفضلة ضمن قائمة "العالية الخطورة" من حيث مستوى تفشي فيروس كورونا. وتضم قائمة المستوى الرابع:

النمسا

الباهاما

بوتسوانا

كرواتيا

اليونان

أيرلندا

جامايكا

المالديف

سويسرا

تايلاند

تركيا

المملكة المتحدة

وما برحت المملكة المتحدة في المستوى الرابع منذ 19 تموز/يوليو، واليونان منذ 2 آب/أغسطس. أما تايلاند فأُدرجت بدورها ضمن اللائحة منذ 9 آب/أغسطس.

وفي المجمل، تضمّ هذه اللائحة "العالية الخطورة" المحدّثة 77 وجهة سياحية عالمية، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر.

العديد من الوجهات السياحية تنضم إلى لائحة المستوى الثالث لخطر تفشي كورونا

وتدخل ضمن الفئة الثالثة لمستوى التفشي الدول التي سجّلت بين 100 و500 إصابة بين كل 100 ألف مقيم، في الأيام الـ28 الأخيرة.

وانتقلت 7 وجهات سفر من المستوى الرابع "العالي الخطورة" إلى المستوى الثالث "الخطر"، ما يعني أنها سجّلت تراجعًا في عدد الإصابات، وهي:

غواتيمالا

لبنان

ليبيا

موريشيوس

بورتو ريكو

سانت مارتن

سريلانكا

وانتقلت ثلاث دول إلى المستوى الثالث ما يؤشر إلى ارتفاع في عدد الإصابات فيها، وهي: مصر وجمهورية الدومينيكان بعدما كانتا في المستوى الثاني (المعتدل الخطورة)، وجزر كايمان التي كانت في المستوى الأول (الأدنى خطورة).

السفن السياحية في المستوى الثالث

Credit: Joe Raedle/Getty Images

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ضمن لائحتها السفن السياحية، لافتة إلى أن "كوفيد-19" ينتشر بسهولة بين الناس في الأماكن المغلقة على متن السفن، وإمكانية التقاطه مرتفعة.

بعض الخيارات السياحية ضمن لائحة المستوى الثاني

أما وجهات السفر ذات مستوى التفشي الثاني، أي المعتدل لفيروس كورونا، فهي تلك التي سجّلت بين 50 و99 إصابة بـ"كوفيد-19" بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة.

وتتضمن اللائحة المحدثة لهذه الفئة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، الدول التالية:

كولومبيا

بيرو

بولندا

وأخيرًا، لفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أن ثمة وجهات سياحية ما زال مستوى خطر التفشي "مجهولًا" لديها بسبب النقص في المعلومات.