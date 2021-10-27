دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمياهه الصافية ذات اللون الفيرزوي، يتمتع البحر الأحمر في مصر بطبيعة مميزة ذات سحر خاص والتي تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم.

وتُعد مدينة مرسى علم واحدة من أجمل المناطق السياحية الواقعة على البحر الأحمر، إذ تتميز بجمال شواطئها ومياهها الصافية، وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة، وفقًا لموقع هيئة الاستعلامات المصرية.

وتستقطب مرسى علم هواة الغطس والباحثين عن تجارب الراحة والاسترخاء، حيث تلتقي الشمس والمياه مع سحر الطبيعة الخلابة، وفيها يجد السائح المتعة التي يصبو إليها.

صورة تبرز مياه شاطئ "القلعان" الصافية في مدينة مرسى علم Credit: Mahmoud Shalaby/ @shalabooca

وخلال زيارته إلى مرسى علم، يبرز مدون رحلات مصري أحد أبرز معالم مدينة مرسى علم، أي شاطئ "القلعان" والذي يقارنه بشواطئ جزر المالديف الشهيرة.

ويوضح مدون رحلات السفر المصري محمود شلبي لموقع CNN بالعربية، أنه يجوب أنحاء مصر بهدف تدوين تجاربه حتى يستفيد منها جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت زيارته إلى مرسى علم بهدف التعريف بوجهاتها.

ويسعى شلبي إلى استكشاف المواقع السياحية في مصر بهدف التشجيع على السياحة الداخلية والتعريف بها خارج البلاد أيضًا.

ورغم أنها لم تكن المرة الأولى التي يزور فيها شلبي مدينة مرسى علم، إلا أنه حرص هذه المرة على توثيق أبرز معالمها، ومن بينها شاطئ "القلعان"، الذي يقارنه بشواطئ المالديف، حسبما ذكره.

يبرز شلبي في هذه الصورة الذاتية شجرة المانغروف القديمة، التي تستقطب رواد شاطئ القلعان لالتقاط الصور معها Credit: Mahmoud Shalaby/ @shalabooca

ويشير شلبي إلى أن شاطئ "القلعان" غني بأشجار المانغروف (القُرم)، التي تعيش على المياه المالحة، مشيرًا إلى أن هناك شجرة قديمة تقع وسط المياه تستقطب الزوار لالتقاط الصور معها.

ومن وجهة نظر شلبي تشترك مرسى علم مع جزر المالديف في سحر طبيعتها الخالص، حيث يمكن الاستمتاع بجمالها بعيدًا عن صخب المدن.

صورة أخرى تبرز لون المياه الفيروزي بشاطئ القلعان في مرسى علم Credit: Mahmoud Shalaby/ @shalabooca

ويوضح شلبي: "يمكنك استشعار ذلك من عدة نواحي، بدءًا من الهواء النقي الذي تستنشقه، إلى اللون الفيروزي العجيب الذي يتمتع به البحر الأحمر، والحياة البحرية المتنوعة للغاية"، مضيفًا: "كل هذا موجود في مكان واحد، وهو ما يجعل مرسى علم وجهة رائعة للأشخاص الذين يسعون لقضاء عطلة مليئة بالاسترخاء، حيث يمكنهم التوحدّ مع الطبيعة".

صورة تبرز تجربة السباحة بشاطئ النيزك الشهير في مرسى علم Credit: Mahmoud Shalaby/ @shalabooca

ويحرص شلبي كذلك على توثيق تجربته "الرائعة" في كل من شاطئ النيزك الشهير، وكذلك شاطئ حنكوراب والذي يُعرف بشاطئ "شرم اللولي"، والذي يُصنف من قبل عمالقة السياحة البيئية بأنه أحد أفضل عشرة شواطئ على مستوى العالم، بحسب ما ذكره موقع "بوابة الأهرام".

وفي أعماق البحر الأحمر، يحرص شلبي على توثيق منطقة "بيت الدلافين"، التي تأوي العديد من الدلافين طوال العام، مؤكدًا أنها تجربة تستحق عناء الوصول خلال رحلة مدتها ساعتين بالقارب.

شاطئ حنكوراب والذي يُعرف بشاطئ "شرم اللولي"، يُعد من بين أفضل 10 شواطئ على مستوى العالم Credit: Mahmoud Shalaby/ @shalabooca

ويوضح شلبي أن جميع هذه الوجهات تقع بمحمية وادي الجمال، التي تُعد بمثابة "قطعة الفردوس" على ساحل البحر الأحمر، وفقًا لما ذكره موقع "بوابة الأهرام".

طريق وادي الجمال في مرسى علم Credit: Mahmoud Shalaby/ @shalabooca

وينصح شلبي بعدم تفويت فرصة زيارة جميع وجهات مرسى علم، لافتًا إلى أن افضل وقت للزيارة هو فصل الشتاء.