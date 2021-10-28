هل ستطاردك الشياطين إذا دخلته ليلًا..ما سر وادي الجن في إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تسمع اسمه للوهلة الأولى، ربما تشعر بالتردّد في زيارته، ولكن ليس كل ما يقال أحيانًا قد يكون صحيحًا (شاهد الفيديو أعلاه).

ويقع وادي الجن على بعد 35 كيلومترًا من مدينة تاباس، التي يعتقد كثيرون أنها صحراوية بالكامل بسبب عواصفها الرملية، لكنها تتمتع أيضًا بالعديد من عوامل الجذب الطبيعية.

وبحسب موقع "Visit Iran"، يمكن أن ترتبط تسمية الوادي بصخوره الغريبة وجدرانه الحجرية الطويلة. وتمتعت التعرية الطبيعية بدور مهم في تكوين هذا الوادي، كما أن غالبية تضاريسه هي نتيجة تآكل عمره ألف عام.

وقال المصور الإيراني، حسين يافاري، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، إن اسم الوادي ربما جاء من الأصوات الغريبة التي تصدر عنه، كما يعتقد بعض الناس أنه إذا دخلت الوادي ليلاً، فسوف تطاردك الشياطين.

وإذا كنت مغامرًا وتحب اكتشاف ألغازًا مختلفة، فستزور وادي الجن دون طرح أي سؤال. وهذا ما حصل مع المصور الإيراني الذي حزم أمتعته بمجرد أن سمع عن قصة هذا المكان.

وأوضح يافاري: "هذا المكان هو الأفضل للمغامرة والمسافرين الذين يحبون الخوف، وأعتقد أنني واحد منهم".

وبالطبع، ستجد العديد من المغامرين الذين يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة في وادي الجن، ولكن فقط في جزئه الأول.

وأشار المصور الإيراني إلى أن الأمر قد يكون خطيرًا إذا أردت أن تطيل رحلتك حتى نهاية الوادي. وبذلك، ستحتاج إلى مرشد سياحي محلي لأنك لا تستطيع توقع ما يمكن أن يحدث لك.

ومن المهم أن تكون مستعدًا بدنيًا قبل دخول الوادي والمضي قدمًا في طرقه الوعرة، بحسب ما ذكره موقع "Visit Iran".

وبالطبع، لا تنس انتعال أحذية جيدة للمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى واقي من الشمس.

ويعتبر المصور الإيراني أن أفضل وقت لزيارة وادي الجن هو خلال فصلي الربيع والخريف، ولكن احرص دومًا على التحقق من حالة الطقس قبل رحلتك.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة أن العديد من الإيرانيين لم يسمع بوجد مثل هذا الموقع في البلاد.