تعرف إلى أروع الأجنحة الوطنية في إكسبو 2020 دبي

متجر بلا موظفين في إكسبو 2020 دبي..وهكذا تُحاسب على ما تشتريه

"أتيت من أجل الشاي"..اكتشف أسرار الشاي السيلاني بجناح سريلانكا في إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد استغراقه 8 سنوات و7 مليار دولار لإعداده، افتتح معرض إكسبو 2020 دبي أبوابه أخيرًا لجميع الزوار.

ورغم أن وباء كوفيد-19 تسبب في تأجيل افتتاح المعرض لمدة عام، إلا أنه كشفت 192 دولة مشاركة عن أجنحتها، وهي مجموعة لافتة للنظر.

ولكن، لم تعد مضطرًا إلى تأمل هذه الأجنحة من بعيد، بل يمكنك مشاهدتها على أرض الواقع! فيما يلي، تعرف إلى بعض أكثر الأجنحة إثارة للإعجاب.

Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

تم تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سانتياغو كالاترافا، حيث يعلو الهيكل شكل أجنحة الصقر، وهو الطائر الوطني للبلاد، التي صُنعت من ألياف الكربون وجُهزت بألواح شمسية.

Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

ويشكل جناح إيران سلسلة من الصناديق الزرقاء المغطاة بكرات من الطين المحروق. ويعرض كل صندوق عناصر مختلفة من ثقافة البلد وتقاليدها وصناعاتها اليدوية.

Credit: Kamran Jebreili/AP

"الابتكار من أجل مستقبل مشترك" هو موضوع جناح المملكة المتحدة.

وتم تصميم الجناح بواسطة Es Devlin Studio، حيث يأخذ الزوار في رحلة رقمية تتمحور حول دور المملكة المتحدة في الفضاء والذكاء الاصطناعي.

Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

تعتبر شبكة الألواح العمودية المصنوعة من الألمنيوم، والتي تتدلى مثل السحابة فوق الهياكل الخشبية، عنصرًا أساسيًا في جناح أستراليا، حيث صممتها شركة bureau^proberts.

وتضيء "السحابة" في فترة المساء حتى تعكس "المناظر الطبيعية القديمة والوعرة في أستراليا". وفي الداخل، يستكشف الجناح 60 ألف عام من الابتكار والثقافة والإبداع الأسترالي.

Credit: Kamran Jebreili/AP

وإذا سألت نفسك عن الواجهة الملونة لدى الجناح الباكستاني، فهي "انعكاس للفصول المتغيرة الجميلة التي تعيشها البلاد، وهي واحدة من أكثر الفصول تنوعًا على وجه الأرض"، وفقًا لمصممها رشيد رنا.

وفي الداخل، يتم عرض "كنوز باكستان المخفية"، بما في ذلك التقاليد الروحية ومبادرات الاستدامة.

Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

ويعد جناح روسيا، الذي صممه Tchoban SPEECH، هو عبارة عن قبة ضخمة مغطاة بخيوط من أنابيب عملاقة متعددة الألوان. من المفترض أن يرمز هذا التصميم إلى السؤال التالي: "كيف نجد مكاننا في عالم مترابط؟".

وفي الداخل، ستستطيع استكشاف التطورات العلمية والابتكارات الإبداعية في الماضي والحاضر.

Credit: AFP/Getty Images

تلتقي حضارة مصر القديمة برؤيتها للمستقبل في جناحها الذي زينه حازم حمادة بالهيروغليفية. وفي الداخل، تستطيع استكشاف إرث البلاد وتقدمها.

ويتم تمثيل الهرم الأكبر في الجيزة بالبوابة المثلثة التي يدخل من خلالها الزوار. وبمجرد الدخول، يقابل الزوار القطع الأثرية والعروض التفاعلية.

Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

يعد جناح المملكة العربية السعودية، الذي يتألف من 6 طوابق وصممه بوريس ميكا، هو ثاني أكبر جناح بعد الإمارات العربية المتحدة، ويتميز بهيكله المستطيلي مائل الشكل.

وفي الداخل، يأخذك مصعد "المستقبل" لاستكشاف البلاد من خلال شاشة مرآة LED وميزة مائية تفاعلية. ويذكر أن الجناح حصل على شهادة LEED للاستدامة.

Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

وتتألف واجهة جناح اليابان من نمطي الأرابيسك التقليدي وأسانوها الياباني، واللذان يرمزان إلى تقاطع الثقافة بين اليابان والشرق الأوسط.

وداخل الهيكل، الذي صممته شركة Yuko Nagayama and Associates، يستطيع الزوار مشاهدة المنشآت الفنية ثلاثية الأبعاد.

Credit: Karim Sahib/AFP/Getty Images

رغم أنه ليس جناحًا، إلا أنه يعكس تصميمًا رائعًا.

وتعد ساحة الوصل هي القلب النابض لإكسبو 2020، حيث تربط بين 3 مناطق، وهي الاستدامة والتنقل والفرص. ليس ذلك فحسب، وإنما تحتضن الساحة أكبر قبة عرض بزاوية 360 في العالم.