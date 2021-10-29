الإمارات: اكتشاف تماثيل أثرية على هيئة شخصيات أثرية وحيوانات

لا يزال عليه شعر.. اكتشاف هيكل عظمي في بومبي محفوظ جيدًا لرجل عاش قبل عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين بالإمارات، اكتشاف عدد من التماثيل الأثرية على هيئة شخصيات بشرية وحيوانات كالجمال والخيول، في موقع تل أبرق، الذي يعود تاريخه إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن تاريخ هذه التماثيل الأثرية يعود إلى ما بين القرنين الأول والثاني الميلادي، حيث باشرت الدائرة موسم التنقيب الأثري لعام 2021 في موقع تل أبرق بالتعاون مع البعثة الإيطالية.

Credit: WAM

ومن بين أبرز الاكتشافات الأثرية في الموقع تمثال مصنوع من الحجر على هيئة رجل يعتبر الأول من نوعه في الإمارات، إضافة لتمثال صغير آخر على هيئة غزال مصنوع من البرونز بدقة وحرفية عالية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أهمية أعمال المسح والتنقيب التي تشرف عليها الدائرة من أجل ترميم وصيانة المكتشفات الأثرية باعتبارها إرثًا تاريخيًا وطنيًا وإنسانيًا.

Credit: WAM

وأوضحت رئيسة قسم الآثار بالدائرة، رانيا حسين، أن موقع "تل أبرق" الأثري له أهمية كبيرة حيث امتدت فترة الاستيطان الدائم به من 2500 سنة قبل الميلاد، لافتة أن الاكتشافات تعود إلى نفس فترة ازدهار موقع "الدور الأثري"، أي في القرنين الأول والثاني.

Credit: WAM

وأوضح رئيس البعثة الإيطالية، ميكال ديجليسبوستي، أن البعثة ستعمل مع الدائرة خلال الفترة القادمة على فتح وتنقيب قطاعات ومواقع كبيرة في الموقع، التي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى والثانية قبل الميلاد، تماشيًا مع استراتيجية الدائرة الرامية لتشجيع عمليات البحث والتنقيب في مختلف مناطق الإمارة من أجل تعزيز الموروث الحضاري.