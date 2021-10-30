دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت نيوزيلندا، الخميس، أنها ستبدأ في تخفيف قيود كوفيد-19 المفروضة على حدودها الوطنية منذ مارس/ آذار 2020.

وأوضح الوزير المسؤول عن استجابة نيوزيلندا لكوفيد-19، كريس هيبكينز، أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لن يحتاج المسافرون من دول المحيط الهادئ مثل ساموا وتونغا وفانواتو إلى الحجر الصحي عند الوصول.

وسيتم تقليص فترة الحجر الصحي في الفندق من 14 يومًا إلى 7 أيام للمسافرين الملقحين بالكامل من الخارج، مع خطة للانتقال إلى نظام العزل المنزلي للقادمين الملقحين بالكامل في وقت لاحق في عام 2022.

وقال هيبكنز خلال مؤتمر صحفي: "حان الوقت لإعادة فتح أبوابنا للعالم، لا يمكننا البقاء مغلقين خلف أسوار قلعة نيوزيلندا".

نهج نيوزيلندا الحذر

وتظهر بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن البلاد سجلت يوم الخميس 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون تسجيل وفيات.

وكانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي تبنت قيودًا صارمة على حدودها استجابةً للجائحة، وأغلقت حركة المرور الترفيهية إلى واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم.

وقد جربت نيوزيلندا إنشاء "فقاعة السفر" مع جارتها أستراليا، ولكنّها علقتها في يوليو/ تموز الماضي وسط انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا.

حتى مع هذا التسهيل المعلن، تخطط نيوزيلندا لبذل جهود قوية لإبقاء كوفيد-19 تحت السيطرة.

وسيحتاج جميع المسافرين الأجانب إلى تلقي التطعيم بالكامل لدخول نيوزيلندا اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعلنت طيران نيوزيلندا، الناقل الوطني للبلاد، أن الركاب على متن رحلاتها الدولية سيحتاجون إلى تلقي التطعيم الكامل، وستبدأ تنفيذ هذه السياسة في الأول من فبراير/ شباط 2022.