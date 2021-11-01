كهف في قلب جبل بإيران كان موجودًا تحت الماء سابقًا.. كيف يبدو شكله اليوم؟

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
قرية مسكونة بإيران لم يبنها بشر.. استكشف هذه الهياكل الغريبة
الاستاد للكباب الخاص
يُعرض حالياً02:58يلقب بـ"ملك الكباب".. كيف سحر هذا المطعم الإيراني بدبي المشاهير والعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "وجهة رائعة لكل من يرغب في اختيار موقعًا فريدًا للغاية غرب البلاد".. هذا ما قاله المصور الإيراني، ساجاد أكباري، أثناء رصده لكهف كرفتو التاريخي بعدسة كاميرته.

ويعمل أكباري منذ حوالي 7 سنوات في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويعتبر أن كهف كرفتو التاريخي من بين مختلف المواقع السياحية في ايران، مميزًا للغاية.

إيران
Credit: Sajad Akbari

وبحسب موقع "Visit Iran"، فإن كهف كرفتو التاريخي هو أحد أكثر المواقع السياحية الإيرانية القديمة جاذبية، والتي أُنشئت بدون أدوات كهربائية وباستخدام الأدوات اليدوية فقط.

ويتألف الكهف من الحجر الجيري الطبيعي، والذي من المحتمل أن يكون قد تشكل خلال العصر الجيولوجي الثالث.

إيران
Credit: Sajad Akbari

ويتمتع كهف كرفتو بسمعة خاصة بين الكهوف في جميع أنحاء العالم، حيت تجد مساحات متعددة للغرف والممرات بسبب استيطان الإنسان بهذا المكان في الماضي.

ويُعد الكهف فريدًا من نوعه من حيث شكل البناء.

إيران
Credit: Sajad Akbari

وأوضح موقع "Visit Iran" أن كهف كرفتو الصخري يتواجد في قلب الجبل، ويتألف من 4 طوابق.

ويُذكر أن الكهف كان موجودًا تحت الماء في حقبة الحياة الوسطى، وخرج من الماء في نهاية هذه الفترة.

ولا يزال هناك بعض الماء في الكهف، حيث يجب استخدام قوارب صغيرة لرؤية بعض أجزائه.

إيران
Credit: Sajad Akbari

وبالطبع، يمكن زيارة الكهف طوال المواسم باستثناء فصل الشتاء، حيث يكون الطقس شديد البرودة ويستحيل المرور بالسيارات.

إيران
Credit: Sajad Akbari

وأوضح أكباري أن هناك قلعة فريدة جدًا بجوار الكهف، حيث تكثر الشائعات حولها، خاصة أنها "تعكس علامات الأسلاف الذين يعيشون في غرب البلاد".

قد يهمك أيضاً

"ليالي الفارسية".. قائمة بـ16 من أجمل فنادق البوتيك في إيران

وينصح أكباري جميع الناس بزيارة هذا الكهف، الذي حاز على إعجاب الكثيرين. وإذا كنت تفكر بزيارته، فمن الضروري أن تكون لياقتك البدنية جيدة حتى تتمكن من عبور الوادي ثم تسلق الكهف.

نشر 
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.